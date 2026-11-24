Nhà tôi lắp camera ở phòng khách và cửa chính từ hơn một năm trước, chủ yếu để tiện theo dõi nhà cửa khi cả hai vợ chồng đi làm. Ban đầu, tôi rất ít khi mở ứng dụng xem lại. Thế nhưng khoảng hai tháng gần đây, tôi phát hiện lịch sử camera ban đêm thường xuyên bị xóa sạch trước 7 giờ sáng.

Người duy nhất có mật khẩu quản lý camera là chồng tôi.

Tôi hỏi thì anh bảo ứng dụng tự động dọn dữ liệu, nhưng tôi biết điều đó không đúng vì trước đây video vẫn được lưu lại cả tuần. Tôi bắt đầu để ý và nhận ra sáng nào anh cũng dậy sớm hơn tôi khoảng nửa tiếng, cầm điện thoại vào nhà vệ sinh hoặc ngồi ở phòng khách một lúc. Sau đó, lịch sử camera của đêm hôm trước biến mất.

Ảnh minh họa

Tôi không muốn nghi ngờ chồng một cách vô lý, nhưng hành động lén lút ấy khiến tôi không thể yên tâm. Có hôm tôi còn thử mở ứng dụng lúc 6 giờ 40 phút, video vẫn còn đầy đủ. Đến hơn 7 giờ, tất cả đã biến mất.

Một buổi sáng thứ Bảy, tôi quyết định đặt báo thức lúc 5 giờ 30 phút. Chồng tôi vẫn nằm cạnh, nhưng khi nghe tiếng chuông, anh lập tức ngồi dậy, mặc áo khoác rồi đi xuống tầng một. Tôi đợi vài phút mới lặng lẽ đi theo.

Tôi thấy anh mở cửa, đặt một chiếc túi giấy trước cửa nhà đối diện rồi gõ nhẹ hai tiếng. Một lúc sau, cánh cửa hé mở. Người đứng bên trong là bố chồng tôi.

Tôi khá bất ngờ vì bố mẹ chồng đã ly thân nhiều năm. Bố chồng sống một mình ở căn hộ đối diện, nhưng hai bố con gần như không qua lại. Chồng tôi từng nói anh không muốn nhắc đến bố vì những chuyện cũ khiến anh rất mệt mỏi.

Tôi đứng nép ở cầu thang, nghe hai người nói chuyện. Bố chồng hỏi hôm nay có thể ra ngoài đi bộ cùng con trai không. Chồng tôi đáp rằng cứ từ từ, ông phải tập tự đi lại trước đã.

Hóa ra, bố chồng tôi bị ngã trong nhà tắm cách đây vài tháng. Ông không muốn báo cho các con vì sợ bị đưa vào viện dưỡng lão. Chồng tôi phát hiện chuyện đó trong một lần tình cờ sang kiểm tra đường nước. Từ hôm ấy, anh thường dậy sớm mang đồ ăn, thuốc men và tập đi bộ cùng bố trước khi đi làm.

Anh không kể với tôi vì biết tôi từng phản đối việc bố chồng chuyển đến sống cùng gia đình. Trước đây, ông từng có những lời nói khiến tôi tổn thương, còn chồng tôi cũng không ít lần cãi vã với bố. Anh sợ tôi nghĩ mình đang âm thầm đưa ông về nhà nên mới giấu mọi chuyện.

Khi tôi hỏi về việc xóa camera, anh thừa nhận không muốn tôi nhìn thấy những lần bố sang nhà, cũng không muốn hàng xóm biết hai bố con đang làm hòa.

Tôi không giận vì anh chăm sóc bố. Nhưng tôi buồn vì anh nghĩ rằng chỉ cần giấu đi thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tôi cũng có quyền được biết khi gia đình có chuyện, nhất là khi người liên quan có thể trở thành trách nhiệm chung của hai vợ chồng.

Từ hôm đó, tôi không còn hỏi anh về camera nữa. Nhưng tôi vẫn chưa biết có nên chủ động sang thăm bố chồng hay cứ để hai bố con tự giải quyết những khúc mắc của họ. Liệu tôi có nên bước vào mối quan hệ vốn đã nhiều tổn thương ấy không?