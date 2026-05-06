Bố mẹ đẻ cho 1,2 tỷ, tôi cất kỹ trong ngân hàng, vậy mà chồng vẫn biết và nhỏ nhẹ hỏi một câu khiến tôi chết sững

Mấy hôm trước, mẹ tôi gọi điện, giọng hồ hởi khác hẳn mọi khi. Mẹ bảo vừa bán xong mảnh đất ở quê, cũng được giá, nên muốn cho vợ chồng tôi 1,2 tỷ để làm vốn làm ăn. Nghe xong, tôi cũng mừng nhưng trong đầu lại hiện lên đủ thứ tính toán.

Tối đó, tôi không nói ngay với chồng, tôi muốn nghĩ cho kỹ. Chồng tôi công việc ổn định, thu nhập đều, nhưng anh lại có máu đầu tư. Hết chứng khoán đến góp vốn làm ăn với bạn bè. Có lần lời thật, nhưng cũng có lần mất kha khá. Tôi không trách, nhưng trong lòng lúc nào cũng có chút lo lắng mơ hồ.

Sáng hôm sau, tôi gọi lại cho mẹ. Tôi nói thẳng rằng mẹ cứ chuyển tiền cho riêng tôi, tôi sẽ gửi tiết kiệm. Lãi hàng tháng cũng đủ để tôi xoay xở chi tiêu, đỡ phải phụ thuộc quá nhiều vào lương chồng. Tôi còn nói thêm, tiền này là của bố mẹ cho con gái nên để tôi giữ cũng hợp lý.

Mẹ tôi im lặng một lúc rồi đồng ý. Mẹ chỉ dặn tôi giữ gìn, đừng để ai biết nhiều, tránh rắc rối. Tôi hiểu ý mẹ, càng thấy quyết định của mình là đúng.

Thú thật, lúc đó tôi cũng có chút lăn tăn nhưng tôi tự trấn an, đây là tiền của bố mẹ đẻ tôi, cho tôi, chứ không phải tiền chung. Tôi không tiêu xài hoang phí, chỉ là giữ để phòng thân. Nghĩ vậy, tôi thấy mình cũng không sai.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Không biết bằng cách nào, chồng tôi vẫn biết. Tối hôm đó, khi hai đứa chuẩn bị đi ngủ, anh mới hỏi, giọng rất bình tĩnh.

Anh hỏi tôi có phải bố mẹ vừa cho tiền không? Tôi khựng lại một chút rồi gật đầu. Anh hỏi tiếp tôi định làm gì với số tiền đó? Tôi nói thật, rằng tôi muốn gửi tiết kiệm, để lấy lãi chi tiêu dần.

Anh nghe xong, chỉ im lặng. Một lúc sau, anh mới hỏi một câu mà tôi không ngờ tới.

Anh bảo: "Nếu giả sử đó là tiền của bố mẹ anh cho riêng anh, và anh cũng giữ riêng, không nói với em, thì em sẽ cảm thấy thế nào? Em sẽ vui mừng thay anh hay là bất mãn?".

Tôi sững người. Tôi thử đặt mình vào vị trí đó, tự hỏi nếu anh có một khoản tiền lớn mà giấu tôi, dù là tiền của bố mẹ anh, thì tôi có thực sự thấy bình thường không?

Có lẽ là không.

Cả đêm hôm đó, tôi không ngủ được. Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại về câu hỏi của anh. Sáng hôm sau, nhìn chồng vẫn sinh hoạt bình thường như chưa có chuyện gì, tôi lại càng thấy khó xử hơn. Tôi không biết nên mở lời thế nào, cũng không rõ mình nên giữ nguyên quyết định hay thay đổi.

Một khoản tiền, tưởng chừng chỉ là chuyện đơn giản, mà giờ lại khiến tôi bối rối đến vậy, tôi nên làm thế nào?