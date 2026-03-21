Bố mẹ chồng đón tôi về ở chung, 3 tháng sau tôi phải tự tìm đường rời đi

Tôi kết hôn năm 28 tuổi, sau 3 năm yêu nhau. Chồng tôi là người hiền lành, chịu khó, công việc ổn định. Trước khi cưới, anh có nói qua rằng gia đình muốn chúng tôi về sống chung để “đỡ đần nhau”, tôi khi đó cũng không nghĩ quá nhiều. Tôi từng tin rằng chỉ cần hai vợ chồng đồng lòng thì ở đâu cũng có thể sống tốt.

Những ngày đầu về làm dâu, mọi thứ diễn ra khá êm ả. Mẹ chồng tôi là người kỹ tính nhưng không quá khắt khe, bố chồng ít nói. Tôi cố gắng dậy sớm, phụ việc nhà, đi làm về lại vào bếp cùng mẹ. Bề ngoài, ai nhìn vào cũng thấy một gia đình yên ổn.

Nhưng chỉ sau khoảng một tháng, tôi bắt đầu cảm nhận được những điều không thoải mái.

Mọi sinh hoạt của tôi dường như đều bị để ý. Từ việc đi làm về muộn 15 phút, ăn cơm ít hay nhiều, đến việc tôi gọi điện cho mẹ đẻ bao lâu… tất cả đều có thể trở thành câu chuyện để nhắc nhở.

Ban đầu là những lời góp ý nhẹ nhàng, sau đó dần trở thành những câu nói mang tính so sánh. Mẹ chồng tôi thường nhắc đến “con dâu nhà người ta”, rằng họ biết vun vén, biết tiết kiệm, biết chăm chồng hơn.

Tôi nghe, im lặng và cố gắng thay đổi.

Ảnh minh họa

Nhưng điều khiến tôi mệt mỏi nhất không phải là việc nhà, mà là cảm giác mình không có không gian riêng. Phòng ngủ của vợ chồng tôi không có khóa. Bất cứ lúc nào, mẹ chồng cũng có thể bước vào với lý do “tiện tay”.

Có lần tôi đang nghỉ trưa sau giờ làm, bà vào phòng dọn dẹp, mở tủ, gấp lại quần áo. Tôi ngồi dậy mà không biết nên nói gì.

Chồng tôi biết chuyện, nhưng chỉ bảo tôi “cố nhịn một chút cho yên cửa yên nhà”. Anh không đứng về phía tôi, cũng không hẳn đứng về phía mẹ, mà chọn cách im lặng.

Sự im lặng đó khiến tôi cảm thấy mình đơn độc.

Tháng thứ hai, chuyện tài chính bắt đầu trở thành vấn đề. Lương của hai vợ chồng tôi được yêu cầu đưa chung cho mẹ chồng giữ, với lý do để quản lý chi tiêu. Tôi không phản đối ngay, nhưng trong lòng bắt đầu thấy bất an.

Tôi vẫn đi làm, vẫn kiếm tiền, nhưng lại không có quyền quyết định số tiền đó được dùng vào việc gì.

Có lần tôi muốn gửi tiền về cho bố mẹ đẻ, mẹ chồng hỏi rất kỹ, thậm chí còn nói rằng con gái đi lấy chồng thì nên “ưu tiên nhà chồng trước”.

Tôi bắt đầu thấy mình không còn là chính mình.

Đến tháng thứ ba, mâu thuẫn bùng lên sau một chuyện rất nhỏ. Tôi đi làm về muộn vì công việc, không kịp nấu cơm. Mẹ chồng tỏ rõ sự không hài lòng. Bữa ăn hôm đó nặng nề, và lần đầu tiên tôi nghe thấy câu nói khiến mình suy nghĩ rất nhiều: “Ở nhà này thì phải theo nếp nhà này”.

Tối hôm đó, tôi nằm suy nghĩ rất lâu. Tôi nhận ra rằng mình đã cố gắng thích nghi, nhưng càng cố thì lại càng đánh mất cảm giác an toàn. Tôi không còn thấy đây là nơi mình có thể sống lâu dài.

Vài ngày sau, tôi nói chuyện thẳng với chồng. Tôi không trách móc, chỉ nói rằng nếu tiếp tục như vậy, tôi sẽ không thể chịu đựng thêm.

Chồng tôi vẫn im lặng như trước. Chính sự im lặng đó khiến tôi đưa ra quyết định.

Tôi xin ra ngoài thuê nhà, tự tìm một chỗ ở riêng. Không phải để cắt đứt, mà để giữ lại phần nào cuộc sống của mình.

Ngày tôi dọn đi, không có cãi vã lớn. Mẹ chồng không giữ, chỉ nói rằng tôi suy nghĩ chưa chín chắn. Chồng tôi cũng không ngăn cản, chỉ giúp tôi xách đồ xuống xe.

Ba tháng không phải là quãng thời gian dài, nhưng đủ để tôi hiểu rằng không phải ai cũng phù hợp với cuộc sống chung nhiều thế hệ.

Tôi không cho rằng ai đúng, ai sai, chỉ là mỗi người có một cách sống khác nhau, và không phải lúc nào cố gắng cũng có thể dung hòa.

Rời khỏi nhà chồng không phải là điều tôi mong muốn khi bước vào hôn nhân. Nhưng nếu phải lựa chọn giữa việc tiếp tục chịu đựng và việc tự tìm đường cho mình, tôi nghĩ mình đã chọn đúng, ít nhất là ở thời điểm đó.