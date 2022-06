Bỏ làm ca sĩ để thành doanh nhân, sao nam đình đám bất ngờ tuyên bố cưới nữ diễn viên hơn 4 tuổi

Vào ngày 29/6, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ diễn viên Joo Min Ha sẽ kết hôn với cựu diễn viên kiêm idol Yoo Il sau 4 năm hẹn hò. Đám cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức vào ngày 17/7 tới đây.

Joo Min Ha sinh năm 1986, ra mắt vào năm 2006 thông qua bộ phim Sharp 3. Sau đó, cô ghi dấu ấn với loạt phim My Wife Is A Super Woman, Voice... Trong khi đó, Yoo Il sinh năm 1990, là thành viên nhóm nhạc diễn viên - idol 5urprise cùng 2 tài tử đình đám Seo Kang Joon, Kang Tae Oh và 2 idol Gong Myung - Lee Tae Hwan. Hiện nay, Yoo Il đã rời khỏi làng giải trí và trở thành doanh nhân.

Joo Min Ha hơn chồng 4 tuổi nhưng cả 2 vẫn vô cùng xứng đôi

Ảnh cưới lãng mạn và nên thơ của cặp đôi nhận được "cơn mưa" lời khen từ khán giả

