Bố giấu mẹ con tôi để cho vợ cũ mấy trăm triệu mua nhà

Lúc 5 tuổi tôi tưởng mình là công chúa nhỏ được bố cưng chiều nhất. 15 năm sau tôi phát hiện ra trước khi có mình thì bố đã có một công chúa khác, ở một nơi chỉ cách nhà tôi 12km.



Đó là con của người vợ cũ đã ly hôn với bố tôi cách đây rất lâu rồi. Nói là ly hôn chứ thực ra họ cũng không cưới xin hay đăng ký kết hôn gì. Tôi nghe mẹ kể qua loa rằng bố chỉ ở với vợ cũ khoảng 2 năm xong đường ai nấy đi. Họ có với nhau 1 đứa con gái riêng, chia tay xong thì con ở với mẹ. Lúc đó bố vẫn còn trẻ, đến năm 26 tuổi thì bố cưới mẹ tôi.

Vợ cũ của bố chỉ có ông bà nội và bác tôi biết, còn bây giờ tất cả mọi người xung quanh đều nghĩ bố tôi chỉ có duy nhất một người vợ, cũng chính là mẹ ruột của tôi. Hơn 20 năm trôi qua bố không hề nhắc đến vợ cũ. Người đó cũng không làm phiền gì đến gia đình tôi.

Có lần mẹ tôi kể rằng bà ấy sống rất tốt cùng con gái ở huyện kế bên, thi thoảng đi chợ phiên mẹ vẫn gặp. Tôi thắc mắc tại sao mẹ nhận ra vợ cũ của bố. Mẹ nói do bố khai báo việc chu cấp tiền nuôi đứa con gái riêng. Chuyện qua lâu rồi nên mẹ tôi cũng chẳng ghen tuông gì. Bố tôi cũng chỉ thi thoảng đưa tiền chứ không nhập nhằng gì với vợ cũ. Bà ấy tái hôn với chồng khác rồi nên mạnh ai nấy sống thôi.

Tôi cũng tin là như thế, cho đến hôm rồi vô tình đọc được tin nhắn của bố nói chuyện với vợ cũ. Bố nhờ tôi cài đặt giúp mấy ứng dụng đọc báo nên tôi thấy hiện lên tin nhắn mới bà ấy gửi đến. Nội dung là “Tuần sau mẹ con em làm tiệc tân gia, anh nhớ qua dự nhé”.

Biết rằng không nên xem trộm nhưng tôi vẫn tò mò kéo đoạn chat lên trên đọc tiếp. Tôi khựng lại ở đoạn người phụ nữ kia cảm ơn bố, với lý do… đã mua nhà riêng cho mẹ con cô ta. Kèm theo đó là đống ảnh vụng về chụp các góc trong nhà, khoe nội thất nọ kia mới sắm. Vài tấm ảnh còn lấp ló mặt con gái riêng của bố nữa.

Kéo lên trên thì có rất nhiều tin nhắn cũ bố trao đổi về chuyện mua nhà. Hóa ra bố giấu mẹ tôi để cho vợ cũ 600 triệu. Cô ta đã ly hôn người chồng thứ hai hồi cuối năm ngoái. Từ lúc đó cô ta cứ than vãn phải đi ở nhà thuê, cuộc sống khó khăn nọ kia khiến bố tôi mủi lòng. Ông an ủi vợ cũ bằng giọng nhẹ nhàng quan tâm khiến tôi hoài nghi không biết liệu bố còn tình cảm gì với người phụ nữ ấy. Thi thoảng bố gửi 5-7 triệu cho bà ta tiêu, cứ như là nuôi "phòng nhì" vậy.

Trả điện thoại cho bố xong lòng tôi nặng trĩu. Nếu là bố cho vợ cũ vay tiền thì mọi thứ sẽ rất bình thường, đằng này lại là cho không. Hơn nửa tỷ chứ ít ỏi gì!

Bố mẹ tôi đã cùng nhau xây dựng sự nghiệp từ tay trắng. Cả hai người đều kiếm ra tiền nhưng mẹ tôi chưa bao giờ đòi hỏi bố phải đưa toàn bộ tiền cho bà quản lý. Có lẽ sự dễ tính của mẹ đã tạo điều kiện cho bố có bí mật riêng. Và thực sự tôi nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao bố sẵn sàng cho vợ cũ khoản tiền lớn như thế để mua một căn nhà. Tuy 600 triệu không phải là toàn bộ giá trị cái nhà ấy do bà vợ cũ cũng góp vào một phần, nhưng tôi thấy chẳng có lý do gì to tát để bố phải cho bà ấy hơn nửa tỷ bạc.

Mẹ tôi không hề hay biết việc tày trời này của bố. Tôi nhìn mẹ vui vẻ đi thể dục, đi chợ, dọn dẹp nấu cơm cho chồng con mà thương bà vô cùng. Tất cả nội dung tin nhắn của bố với vợ cũ không có đoạn nào tình cảm với nhau, song tôi vẫn thấy khó chịu trong lòng. Dù biết tiền của bố thì bố có quyền sử dụng, cơ mà tại sao bố lại giấu mẹ con tôi chuyện đó chứ? Trong khi bố chưa từng đưa cho mẹ tôi nổi 50 triệu đồng?…