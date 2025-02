Bộ GD&ĐT thành lập đoàn kiểm tra thực hiện dạy thêm học thêm

Đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Thông tư số 29 của Bộ GD&ĐT quy định các nội dung về dạy thêm, học thêm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thời hạn các đoàn kiểm tra làm việc là từ ngày 20/2 đến ngày 20/3 tới.

Trước đó, Bộ GD&ĐT ban hành thông tư mới quy định các nội dung về dạy thêm học thêm , áp dụng vào thực tế từ 14/2.

Điểm mới của Thông tư 29 quy định không dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống; không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Sau khi ban hành Thông tư 29, Bộ GD&ĐT lập đoàn kiểm tra thực hiện.

Việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh và chỉ dành cho 3 đối tượng, là những đối tượng thuộc trách nhiệm của nhà trường: Học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt; học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Quan điểm của Bộ GD&ĐT là hướng tới các trường không có học thêm, dạy thêm. Thay vào đó, sau giờ học các môn học theo chương trình, học sinh có thời gian, không gian tham gia các hoạt động vui chơi, thể thao, mỹ thuật, âm nhạc… phát triển toàn diện về nhân cách, lối sống, rèn luyện khả năng giải quyết vấn đề.

Đối với quy định dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, thông tư mới quy định: Tổ chức cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm có thu tiền của học sinh phải thực hiện đúng các quy định về pháp luật liên quan như: Đăng ký kinh doanh, khai báo hoạt động, cung cấp thông tin liên quan với chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật; giáo viên đang dạy học tại các trường không được dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền đối với học sinh của mình trên lớp…

Nếu không thuộc đối tượng cần học thêm trong nhà trường, học sinh có nguyện vọng học thêm ở ngoài là hoàn toàn tự nguyện.

Theo Bộ GD&ĐT, với mục tiêu học để giỏi hơn, phát triển bản thân hơn là nguyện vọng chính đáng do đó Bộ GD&ĐT không cấm, tuy nhiên tổ chức, cá nhân đã dạy thêm phải đăng ký kinh doanh và phải công khai địa điểm, môn học, thời lượng học, kinh phí... và phải thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về thời giờ làm việc, thời gian làm việc, an toàn, an ninh...

Sau khi thông tư đi vào thực tế, một số địa phương cũng đã tăng cường kiểm tra, xử lý việc dạy thêm trái quy định.