Bộ GD&ĐT phản hồi vụ đề Toán 'ghép tình huống', đề Tiếng Anh khó ngang IELTS 7.0

Tại họp báo chiều 12/6 về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhiều vấn đề liên quan đến đề thi các môn Toán và Tiếng Anh được đại diện Bộ GD&ĐT giải đáp, đặc biệt là những tranh luận về tính thực tiễn của các câu hỏi trong đề thi cũng như mức độ phân hóa dành cho thí sinh.

Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận là việc một số giáo viên và thí sinh cho rằng các bài toán thực tiễn xuất hiện trong đề thi môn Toán chưa thực sự sát với đời sống, thậm chí có những dữ liệu được xây dựng theo hướng giả định, mang tính “ghép tình huống” hơn là phản ánh thực tế.

Trả lời vấn đề này, GS Nguyễn Ngọc Hà - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), cho biết mục tiêu của việc đưa các bài toán thực tiễn vào đề thi không phải nhằm mô phỏng hoàn toàn các tình huống ngoài đời sống mà để đánh giá năng lực vận dụng kiến thức của học sinh.

Nếu xây dựng một bài toán thực tế với đầy đủ các thông số kỹ thuật chính xác như trong thực tiễn thì đề thi sẽ phải cung cấp lượng dữ liệu rất lớn, khiến nội dung trở nên dài, phức tạp và vượt quá phạm vi kiến thức phổ thông.

“Ở cấp độ phổ thông, chúng tôi lựa chọn mức độ phù hợp. Đưa một bài toán có hơi hướng thực tế để học sinh thấy được ý nghĩa của toán học trong cuộc sống còn hơn chỉ đưa những phép tính hay con số khô khan”, ông Hà nhấn mạnh.

Bên cạnh môn Toán, đề thi Tiếng Anh năm nay cũng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều giáo viên đánh giá đề thi có mặt bằng tương đối dễ chịu, giúp học sinh phổ thông có thể hoàn thành bài làm. Tuy nhiên, một số câu hỏi dùng để phân hóa thí sinh được nhận xét là có độ khó cao, đòi hỏi năng lực ngoại ngữ tương đương trình độ C1 hoặc IELTS khoảng 7.0.

Trước băn khoăn liệu đây có phải là chủ đích của ban ra đề hay là yếu tố phát sinh ngoài dự kiến, ông Nguyễn Ngọc Hà cho biết đã ghi nhận các ý kiến phản hồi từ giáo viên và chuyên gia. Theo Bộ GD&ĐT, việc xuất hiện một số câu hỏi ở mức độ nâng cao là cần thiết nhằm thực hiện chức năng phân loại thí sinh, đặc biệt phục vụ công tác tuyển sinh của các trường đại học có mức độ cạnh tranh cao.

Tuy vậy, GS Nguyễn Ngọc Hà khẳng định việc phân hóa chỉ tập trung ở một tỷ lệ nhỏ câu hỏi. Tổng thể đề thi vẫn được xây dựng theo định hướng bám sát chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm học sinh có năng lực trung bình khá vẫn có thể đạt kết quả tốt nếu nắm vững kiến thức và kỹ năng cơ bản.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong 3 buổi với 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn: vật lý, hóa học, sinh học, tin học, công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế - pháp luật và ngoại ngữ.

Sau khi có điểm, các Sở GD&ĐT hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất vào ngày 3/7 và công bố kết quả tốt nghiệp trước ngày 4/7.

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể nộp đơn từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7. Công tác phúc khảo hoàn thành chậm nhất ngày 20/7, kết quả xét công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo được công bố trước ngày 23/7.

Số liệu từ Bộ GD&ĐT, kỳ thi năm nay có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.600 thí sinh so với năm trước.