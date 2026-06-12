Thí sinh ngủ quên, chặn cuộc gọi người thân, đến muộn 50 phút và mất cơ hội tốt nghiệp THPT

Một sự việc đáng tiếc mới đây đã xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Đà Nẵng khi một nam sinh lớp 12 không được dự thi môn Toán vì đến điểm thi quá muộn, dẫn đến không đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp trong năm nay.

Theo báo Người Lao Động, sự việc xảy ra tại điểm thi Trường THPT Trần Phú (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) vào chiều 11/6. Nam sinh đến điểm thi khi thời gian làm bài môn Toán đã trôi qua 50 phút. Theo quy chế thi, thí sinh đến muộn quá 15 phút kể từ khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được phép vào phòng thi.

Thông tin từ hội đồng thi cho biết, nguyên nhân là do nam sinh ngủ quên dù đã được giáo viên chủ nhiệm thông báo lịch thi trước đó. Đáng chú ý, trước khi đi ngủ, em đã chặn các cuộc gọi nên không nhận được điện thoại nhắc nhở từ người thân. Thời điểm đó, mẹ của nam sinh đang đi làm, còn một người thân khác đang nằm viện.

Ông Nguyễn Đình Hòa, Phó trưởng điểm thi THPT Trần Phú, cho biết thí sinh là học sinh lớp 12 của trường. Sau khi đến điểm thi, em được cán bộ coi thi giải thích quy chế và động viên tinh thần để tiếp tục tham gia các môn thi còn lại. Sáng 12/6, nam sinh đã hoàn thành hai môn thi tự chọn theo lịch.

Tuy nhiên, việc bỏ lỡ môn Toán đồng nghĩa với việc thí sinh bị tính 0 điểm ở môn thi này và không đủ điều kiện xét tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo quy định hiện hành, em có thể bảo lưu kết quả các môn đã hoàn thành và đăng ký dự thi lại môn Toán vào năm sau để được xét tốt nghiệp.

Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Đình Hòa nhận định đây là một sự việc đáng tiếc, đồng thời cho rằng trách nhiệm thuộc cả gia đình và bản thân thí sinh trong việc quản lý thời gian cũng như đảm bảo có mặt đúng giờ tại điểm thi. Khi kỳ thi đã bắt đầu, cán bộ coi thi buộc phải thực hiện đúng quy chế.

Ngoài trường hợp trên, theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tại địa phương còn ghi nhận hai thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi. Bên cạnh đó, một số trường hợp gặp sự cố như tai nạn, nhầm địa điểm thi hoặc vấn đề sức khỏe cũng đã được các lực lượng hỗ trợ kịp thời.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Đà Nẵng được đánh giá diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Từ ngày 14/6, Hội đồng thi sẽ triển khai công tác làm phách và chấm thi. Kết quả dự kiến được công bố vào lúc 8 giờ sáng ngày 1/7.

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