74 thí sinh bị đình chỉ thi tốt nghiệp 2026, xác minh nghi vấn dùng AI giải đề

Tại họp báo về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, chiều nay 12/6, ông Lê Mỹ Phong, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết kỳ thi diễn ra theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn, nghiêm túc. “Đến thời điểm hiện chưa phát hiện thông tin về việc lộ, lọt đề thi trên Internet như một số năm trước”, ông Phong nói.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng đang xác minh một số trường hợp thí sinh sử dụng điện thoại trong phòng thi, nhờ các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ giải bài. Khi có kết quả xác minh, Bộ GD&ĐT sẽ công bố thông tin.

Theo thống kê, cả nước có 74 thí sinh bị đình chỉ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tăng 43 trường hợp so với năm 2025. Trong đó, 69 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, 5 thí sinh mang tài liệu trái phép.

Thượng tá Lê Quang Hiển, Phó trưởng Phòng An ninh y tế, giáo dục, Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an, cho biết ngay sau khi phát hiện các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng phối hợp xác minh nhằm làm rõ tính chất, mức độ vi phạm của từng thí sinh.

“Khi có kết quả xác minh, các cơ quan chức năng sẽ thông tin cụ thể”, ông Hiển nói.

Theo quy chế thi, những trường hợp vi phạm sẽ bị hủy kết quả toàn bộ bài thi trong kỳ thi năm đó. Với học sinh lớp 12, điều này đồng nghĩa không được công nhận tốt nghiệp THPT và không có kết quả để xét tuyển đại học, cao đẳng.

Bộ GD&ĐT cho biết, dù số thí sinh vi phạm tăng so với năm trước, các trường hợp đều được phát hiện và xử lý kịp thời, không ảnh hưởng đến tính an toàn, nghiêm túc của kỳ thi.

Những năm gần đây, gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao diễn biến phức tạp. Năm 2025, một thí sinh tại Lâm Đồng bị khởi tố do sử dụng tai nghe siêu nhỏ, camera ngụy trang kết nối điện thoại để truyền đề thi môn Ngữ văn ra bên ngoài, nhờ người khác dùng ChatGPT giải bài.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh. Theo kế hoạch, thí sinh sẽ được công bố điểm thi vào ngày 1/7, đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học đến 17h ngày 14/7. Kết quả trúng tuyển đại học dự kiến được công bố sau 17h ngày 9/8.