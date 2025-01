Bộ GD&ĐT lý giải quy định tuyển sinh THCS bằng xét tuyển

Quy định rõ ràng về phân cấp, nhưng vẫn đảm bảo sự thống nhất trong quản lý nhà nước

Thông tư mới số 30/TT-BGD&ĐT quy định chặt chẽ hơn so với trước ở một số khung chính sách quy định cho việc thành lập hội đồng ra đề, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi, những việc cần thực hiện ở tất cả các khâu, đảm bảo chất lượng, an ninh, an toàn… Đồng thời, Thông tư cũng giao cho các địa phương những quy định cụ thể, thuộc thẩm quyền của địa phương, các địa phương ban hành chính sách để thực hiện phù hợp nhưng vẫn phải đảm bảo khung chính sách được quy định.