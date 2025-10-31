Bộ GD&ĐT đề xuất công khai vi phạm để giữ kỷ cương học đường

Tại Hội nghị về thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên do Bộ GD&ĐT vừa tổ chức, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên (Bộ GD&ĐT) nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến giáo dục, nhất là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

Trường học các cấp cần tăng cường hơn nữa trách nhiệm với học sinh, sinh viên, phát huy vai trò của đội ngũ thầy cô, cán bộ quản lý và các sở GD&ĐT trong việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Theo Vụ trưởng vụ Học sinh, Sinh viên, song song với các giải pháp kỷ luật nhân văn của ngành (Thông tư 19 của Bộ GD&ĐT áp hình thức kỷ luật học sinh cao nhất là viết bản kiểm điểm), cần có biện pháp mạnh mẽ và răn đe để giữ vững kỷ cương, nề nếp trường học.

Việc công khai các trường hợp vi phạm là cần thiết nhằm cảnh báo, ngăn chặn tái diễn, góp phần xây dựng môi trường sư phạm văn minh, chuẩn mực. Trường học không vì thành tích mà che giấu sai phạm, bởi điều đó sẽ vô tình dung túng cho những hành vi tiêu cực khác.

Ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên (Bộ GD&ĐT).

Ông Hoàng Đức Minh cũng khẳng định, ngành sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khai các mô hình để giúp học sinh nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật , tránh xa các tệ nạn, đồng thời phát huy ứng dụng công nghệ thông tin và các hoạt động trải nghiệm lành mạnh, “lấy cái đẹp át cái xấu, lấy ánh sáng che đi bóng tối” trong môi trường học đường.

Thượng tá Lâm Tiến Dũng, cán bộ Phòng Phòng ngừa điều tra tội phạm mua bán người, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cho rằng, trong bối cảnh xã hội có nhiều diễn biến phức tạp thì phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm trong môi trường học đường cần triển khai chủ động.

Cần phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an, Bộ GD&ĐT và các địa phương và gia đình nhằm bảo vệ, phòng ngừa, giúp kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa những nguy cơ xâm hại, bạo lực hay tệ nạn xâm nhập vào trường học.

Thượng tá Dũng đề xuất nghiên cứu, triển khai mô hình “Học kỳ công an”, qua đó học sinh, sinh viên được trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng tự bảo vệ và ý thức phòng ngừa vi phạm.

Về giải pháp phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ GD&ĐT Nguyễn Như Hà nói rằng giáo dục pháp luật trong nhà trường cần giúp người học hiểu, vận dụng và tuân thủ pháp luật trong đời sống hằng ngày, chứ không chỉ dừng ở lý thuyết trong sách vở.

Ông Hà đề xuất hiện đại hóa phương thức tiếp cận thông qua ứng dụng công nghệ và sư phạm tích cực: sử dụng trò chơi nhập vai, truyền thông đa phương tiện, phiên tòa giả định trực tuyến, hay công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) để tạo ra không gian mô phỏng sinh động, giúp học sinh, sinh viên được “trải nghiệm” trực tiếp các tình huống pháp lý.

Năm học 2025-2026 mới diễn ra vài tháng nhưng liên tiếp đã xảy ra các vụ việc bạo lực học đường nghiêm trọng như: Học sinh Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) giật tóc, quật ngã cô giáo; Học sinh Trường THPT Minh Phú (Hà Nội) bị bắt quỳ gối, liếm biển số xe máy, học sinh lớp 9 ở Hà Nội mâu thuẫn với bạn bị đâm tử vong...

Trong bối cảnh đó, Thông tư 19 của Bộ GD&ĐT về kỷ luật học sinh, bỏ hết các hình thức kỷ luật nặng, theo đó, chỉ còn các hình thức kỷ luật như: nhắc nhở, phê bình, viết bản kiểm điểm. Thông tư vấp sự phản ứng của nhiều người, cho rằng thầy cô giáo các nhà trường bị tước hết công cụ xử lý học sinh vi phạm.

Mới đây, Bộ GD&ĐT tiếp tục lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 04 tăng cường xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giáo dụ, trong đó tăng hình thức xử phạt đối với học sinh vi phạm như: Buộc cách ly tạm thời khỏi môi trường học tập; Chuyển đến cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập hoặc cơ sở y tế chuyên khoa để điều trị, hỗ trợ tâm lý - hành vi, theo đề nghị của nhà trường và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.