Nam sinh co giật sau trận ẩu đả giữa giao lộ ở TPHCM

Tối 30/10, một đoạn video từ camera hành trình của ô tô lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Đoạn video ghi lại hình ảnh một nhóm khoảng 5 thiếu niên mặc đồng phục học sinh tham gia vụ việc. Trong đó 2 em liên tục tấn công 3 bạn còn lại. Một thiếu niên dùng nón bảo hiểm đánh mạnh vào đầu đối phương.

Khi xô xát xảy ra, một em bị đánh ngã xuống đường và xuất hiện dấu hiệu co giật. Nhiều người đi đường đã kịp thời can ngăn, sau đó 2 thiếu niên rời khỏi hiện trường trên xe máy.

Vụ việc xảy ra tại giao lộ đường Dương Văn An – đường số 14, phường Bình Trưng, TPHCM. Người đăng tải clip cho biết các em học sinh tham gia ẩu đả thuộc một trường THPT đóng trên địa bàn phường Bình Trưng.

Hiện công an địa phương đã tiếp nhận phản ánh và đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.