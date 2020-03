Bố động kinh, mẹ khù khờ, hai con nhỏ nguy cơ thất học, mịt mù tương lai

Thảm cảnh gia đình

Đang cùng vợ nhặt cỏ trong vườn, anh Phạm Đình Giáp (37 tuổi, ngụ xóm 5, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) bất ngờ lên cơn động kinh. Anh ngã xuống đất, toàn thân co giật, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép.

Anh Giáp kiệt sức sau cơn động kinh kéo dài.

Biết được bệnh tình của chồng, chị Hồ Thị Thủy (35 tuổi) vội chạy đến bên cạnh. Sợ chồng cắn lưỡi trong cơn động kinh, chị cởi chiếc áo đang mặc nhét vào miệng chồng rồi lớn tiếng gọi hàng xóm đến giúp đỡ, khiêng chồng vào nhà.

Mãi đến 30 phút sau cơn động kinh mới qua, anh Giáp nằm lả trên giường vì kiệt sức, chân tay sõng soài.

Bình quân mỗi tháng anh Giáp phát bệnh 3 đến 4 lần.

Dìu chồng ngồi dậy uống ly nước ấm, chị Thủy thở dài cho biết: "Cứ mỗi lần qua cơn động kinh là chồng tôi lại nằm liệt giường 3, 4 ngày liền vì kiệt sức, chẳng ăn uống được gì. Bệnh tật hành hạ khiến anh ấy ngày càng yếu, 37 tuổi nhưng nặng chỉ 39kg, không thể làm gì kiếm thu nhập".

Hai đứa con anh Giáp may mắn bình thường, khỏe mạnh.

Bà Bùi Thị Thụy (60 tuổi, mẹ anh Giáp) gạt nước mắt kể, trong 3 người con thì anh là người chịu thiệt thòi nhất khi vừa sinh ra đã mắc bệnh động kinh. Mỗi lần bệnh tái phát thì anh lại lên cơn co giật, miệng sùi bọt mép, mắt trợn ngược, sẽ ngã vào bất cứ nơi nào. Cảm thông số phận, nhà trường cũng tạo điều kiện cho Giáp theo học cùng em trai đến lớp 4 cho biết chữ.

Qua mai mối, anh Giáp và chị Thủy nên duyên vợ chồng. Chị Thủy là người cùng làng. Số phận của chị cũng kém may mắn khi không được nhanh nhẹn, khôn ngoan như những người phụ nữ khác. 3 năm sau 2 con trai lần lượt chào đời.

Chị Thủy không được thông minh, nhanh nhẹn như những người phụ nữ khác.

"Vợ chồng chúng đứa khù khờ, đứa bệnh tật nên cuộc sống trong nhà cũng như học hành của hai đứa cháu (đứa lớn lớp 2, đứa nhỏ lớp 1) đều do hai bên nội ngoại và bà con thôn xóm chung tay giúp đỡ. Cũng may trời thương cảm, hai đứa cháu tôi sinh ra khỏe mạnh bình thường và rất ngoan, an ủi được phần nào", bà Thụy gạt nước mắt chia sẻ.

Lo con bỏ học, mịt mù tương lai

Thấy bố kiệt sức, nằm lịm trên giường, 2 đứa con Phạm Đình Trọng (8 tuổi) và Phạm Đình Khánh (7 tuổi) tỏ ra lo lắng, đến ngồi bên cạnh. Khánh đưa tay đặt lên trán người cha rồi luôn miệng hỏi: "Bố có mệt lắm không? Bố làm con sợ quá. Mai mốt con lớn sẽ làm bác sĩ để chữa bệnh cho bố".

Mới 7 tuổi bé Khánh đã biết lo lắng cho sức khỏe của người cha.

Nghe con hỏi, anh Giáp mệt mỏi đưa tay ra nắm lấy tay con trai như để trấn an tinh thần.

Bệnh tật hành hạ khiến anh Giáp trở nên khù khờ, ít nói, không có khả năng lao động. Cuộc sống của cả gia đình 4 miệng ăn trông chờ hoàn toàn vào số tiền 405.000 đồng trợ cấp hàng tháng cùng những luống rau trước nhà.

Cuộc sống gia đình chị Thủy trông chờ vào số tiền 405.000 trợ cấp hàng tháng và luống rau trước nhà.

"Bệnh tật vắt kiệt sức khiến chú Giáp không làm được gì, chủ yếu trông chờ vào hai bên nội ngoại, Căn nhà thì xuống cấp, dột nát hết nhưng chưa một lần sửa sang. Nắng thì không nói, mưa đến là trong nhà cũng như ngoài sân, cả nhà họ phải kéo nhau đi ở nhờ. Anh em nội ngoại đều làm nông nghiệp, ai cũng khó khăn nên chỉ giúp được phần nào.

Chúng tôi thỉnh thoảng người cho lạng cá, mớ rau, bộ quần áo cũ. Nhìn hoàn cảnh họ mà thương lắm", bà Nhung (hàng xóm chị Thủy) chia sẻ.

Nghèo khó, 2 anh em Trọng, Khánh lo phải bỏ học giữa chừng.

Bình quân mỗi tháng anh Giáp lên cơn động kinh 3 đến 4 lần. Đó là chưa kể những lúc trái gió trở trời. Mỗi lần cơn động kinh qua, anh lại nằm liệt giường suốt nhiều ngày vì kiệt sức, phải có người bên cạnh túc trực, chăm sóc.

Căn nhà của chị Thủy xuống cấp trầm trọng, chưa một lần được sửa sang.

Chị Thủy ước con không bị thất học, nhà cửa được sửa sang để không phải lo lắng mỗi khi mưa bão.

Chồng bệnh tật, vợ khù khờ, hai đứa con thơ dại khiến cuộc sống gia đình chị Thủy lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Mong nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của mọi người để chị Thủy có cơ hội sửa sang lại căn nhà dột nát, có chỗ cho gia đình trú nắng mưa. Để hai đứa con thơ có cơ hội tiếp tục đến trường.

Mọi giúp đỡ cho gia đình chị Thủy xin vui lòng gửi về địa chỉ: Chị Hồ Thị Thủy, xóm 5, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An. STK của chị Thủy: 51510000466455, ngân hàng BIDV, chi nhánh Phủ Diễn. ĐT: 0328.122.245. Hoặc số ĐT của bà Thụy (mẹ chồng chị Thủy): 0365.476.324.