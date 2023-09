Trách nhiệm pháp lý trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân, Hà Nội

Vào đêm 12/9, trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại chung cư mini - số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, có diện tích khoảng 200m2, với khoảng 150 người dân sinh sống. Theo thống kê sơ bộ, trên 70 người cư trú tại đây đã được cứu nạn thành công, đưa đi cấp cứu 54 người. Số người bị thương đang được cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố như Đại học Y Hà Nội; Bạch Mai, Đa khoa Hà Đông, Quân y 103...

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lãnh đạo thành phố, lực lượng Công an thành phố, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và chỉ đạo, thực hiện các phương án cứu hộ, cứu nạn. Theo số liệu Bộ Công an đang thống kê, thiệt hại do vụ cháy gây ra là rất lớn, số người chết và bị thương rất nhiều.

Nhìn nhận vụ việc này, luật sư Nguyễn Hữu Toại - Công ty Luật TNHH Hừng Đông cho biết: Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy đã quy định rất rõ:

“Nhà chung cư, nhà tập thể, nhà ở ký túc xá cao 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên; nhà hỗn hợp cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên” phải có Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản thẩm duyệt thiết kế (nếu có) và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy”.

Để đưa ra kết luận, cơ quan chức năng phải làm rõ, chủ đầu tư đã tuân thủ quy định về xây dựng nhà chung cư và đảm bảo các biện pháp PCCC và có các phương án đảm bảo an toàn cho người dân khi xảy cháy hay chưa.

Nếu chung cư này chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà vẫn đưa vào sử dụng để xảy ra hỏa hoạn thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư. Nếu biết chung cư chưa có văn bản chấp nhận kết quả nghiệm thu về PCCC mà các cơ quan Nhà nước biết nhưng vẫn không kiểm tra xử lý thì có trách nhiệm liên đới của các cơ quan quản lý.

Luật sư Đặng Văn Cường - Văn phòng luật sư Chính Pháp cũng cho rằng: Nếu nguyên nhân xảy ra do hệ thống phòng cháy chữa cháy của chung cư không đạt tiêu chuẩn theo quy định thì trách nhiệm sẽ thuộc về chủ đầu tư chung cư mini.

"Việc xảy cháy làm chết từ 3 người trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Khoản 3 Điều 313 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt tù từ 6 năm đến 12 năm" - Luật sư Cường cho biết.

Ngoài xử lý hình sự, những người có liên quan còn phải chịu trách nhiệm dân sự như: bồi thường thiệt hại đối với những tài sản đã mất, chi phí chăm sóc sức khỏe người bị nạn, chi phí mai táng...

Liên quan đến vị việc, lãnh đạo UBND TP. Hà Nội đã giao Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).