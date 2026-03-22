Bố chồng cấp cứu, cả nhà giận vì không thấy con dâu đâu rồi sững sờ khi nghe cuộc nói chuyện ở hành lang

Tôi tên Thu, năm nay 35 tuổi. Cách đây không lâu, bố chồng tôi gặp tai nạn giao thông. Hôm đó, cả nhà tôi đang ở nhà thì nhận được điện thoại từ chị chồng báo bố chồng tôi bị tai nạn, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Chồng tôi vội vàng chạy vào viện ngay cùng mẹ và anh chị lo cho bố. Hơn một ngày sau, tôi mới vào được viện. Lúc bước vào phòng bệnh, bố chồng đang chờ phẫu thuật. Không khí căng thẳng bao trùm cả hành lang. Khi vừa xuất hiện, tôi cảm nhận rõ những ánh mắt nhìn mình. Không ai nói gì, nhưng tôi hiểu trong đó có sự trách giận. Mẹ chồng chỉ nhìn tôi một cái rồi quay đi. Chị chồng thì hỏi mỗi câu: “Giờ mới vào à?”.

Tôi chỉ khẽ gật đầu, cổ họng nghẹn lại. Thực ra tôi muốn giải thích, nhưng nhìn bố chồng đang nằm đó, mọi người ai cũng lo lắng, tôi nghĩ nói gì lúc ấy cũng không đúng lúc. Ca phẫu thuật dự kiến tốn gần 100 triệu đồng, chưa kể tiền viện phí và thuốc men sau đó. Nghe bác sĩ thông báo, cả nhà ai cũng im lặng. Tôi biết mọi người đang lo lắng chuyện tiền bạc, nhưng không ai nói ra.

Đến tối, tôi và chồng đứng ở hành lang nói chuyện. Lúc ấy tôi mới nhẹ giọng hỏi anh: “Anh đã lo đủ tiền cho bố chưa?”. Chồng tôi – Quang thở dài, lắc đầu. Tôi hỏi vậy, chứ thực ra, tôi biết số tiền 100 triệu đồng là quá sức đối với anh, với gia đình anh.

Chuyện làm ăn của chồng tôi gần đây gặp khó khăn, chỉ có hai vợ chồng tôi biết. Mấy tháng nay, chúng tôi gần như cạn tiền, còn mang một khoản nợ khá lớn. Chúng tôi không nói ra vì biết mọi người cũng chẳng giúp được mà lại chỉ thêm lo.

Ảnh minh họa

Hôm qua khi biết bố chồng gặp chuyện, tôi đã nhanh chóng gửi con cho một người bạn thân rồi lập tức bắt xe về quê ngoại để xoay sở, vay mượn họ hàng. Người giúp ít, người giúp nhiều, cuối cùng cũng gom đủ 100 triệu đồng. Khi thu xếp xong xuôi, tôi mới bắt xe quay lại thành phố và vào viện. "Để lát em đi đóng tiền phẫu thuật cho bố luôn", tôi nói. Quang nắm tay tôi, không nói gì nhưng ánh mắt rưng rưng đầy sự biết ơn.

Cứ nghĩ đó chỉ là cuộc nói chuyện riêng tư của vợ chồng tôi nhưng không ngờ, chị chồng tôi đã nghe thấy hết. “Thu… em vừa nói gì?”, chị hỏi tôi, gương mặt không giấu được vẻ ngỡ ngàng. Không còn cách nào khác, tôi đành kể hết sự thật.

Câu chuyện nhanh chóng đến tai mẹ chồng và anh rể. Mọi người đều im lặng rất lâu. Tôi nhìn thấy rõ sự ái ngại trong ánh mắt của họ. Mẹ chồng bước lại gần tôi, giọng nghẹn lại: “Mẹ xin lỗi con. Mẹ cứ tưởng con thờ ơ…”. Chị chồng cũng nắm tay tôi, nói nhỏ: “Chị trách nhầm em rồi".

Nghe những lời ấy, tôi chỉ cười nhẹ. Thực ra tôi không giận ai cả. Trong hoàn cảnh ấy, nếu là tôi, có lẽ tôi cũng sẽ nghĩ giống họ.

Gia đình là vậy, đôi khi chỉ vì chưa hiểu hết câu chuyện mà vô tình khiến nhau tổn thương. Nhưng chỉ cần còn biết nghĩ cho nhau, mọi hiểu lầm rồi cũng sẽ được tháo gỡ.

Rất may, ca phẫu thuật của bố chồng tôi đã thành công, ông cũng đang bình phục dần dần. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của gia đình. Tiền bạc lỡ mất đi có thể kiếm lại, quan trọng nhất là tình cảm gia đình, sức khỏe, bình an và sự thấu hiểu được vun đắp và còn mãi bên ta.

Tâm sự của độc giả!