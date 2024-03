"Bộ ba Á hậu" Minh Kiên, Ngọc Hằng, Khánh Linh đồng hành cùng đạo diễn Hoàng Nhật Nam trong hoạt động mừng 8/3

Vừa trở về sau chuyến công tác ở Ấn Độ, chiều 6/3 đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã có buổi trao tặng 200 quà nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 – “Trao yêu thương đến phái đẹp”. CEO Phạm Kim Dung có lịch họp gấp nên vắng mặt phút chót.



Chương trình do Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Sen Vàng tổ chức với thông điệp "Bất kỳ người phụ nữ nào cũng xứng đáng được trân trọng và thương yêu".

Dự án không chỉ mang đến cho phụ nữ có ngày 8/3 ấm cúng hơn mà còn hướng đến những giá trị nhân văn, lan tỏa hành động tốt đẹp. “Trao yêu thương đến phái đẹp” không riêng mỗi ngày 8/3 mà sẽ là mọi ngày trong năm.

Để hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài 2024”, nhằm góp phần tôn vinh giá trị của áo dài, khơi dậy tình yêu, niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy giá trị di sản áo dài trong cộng đồng đồng thời, là dịp để giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng đến đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cùng các hoa á hậu Ngọc Hằng, Minh Kiên, Bùi Khánh Linh xuất hiện trong sự kiện với tà áo dài truyền thống.

Phát biểu trong sự kiện “Trao yêu thương đến phái đẹp”, đạo diễn Hoàng Nhật Nam nói: “Tôi cảm nhận phái đẹp không chỉ đẹp, duyên dáng, quyến rũ, mà còn là sự nhọc nhằn, hy sinh, vất vả. Phụ nữ cũng giống như một chậu cây tôi vừa được nhận, họ góp phần tạo tác ra những mầm sống cho thế giới này. Khi nói đến phụ nữ tôi nghĩ ngay đến người bà, người mẹ, người vợ, người chị, người em… với cả lòng biết ơn vì sự hy sinh của họ. Phụ nữ ngày xưa “nữ công gia chánh”, “công dung ngôn hạnh” ngày nay họ đã làm tốt song song hai việc: giỏi việc nước, đảm việc nhà. Hào quang của người phụ nữ tài giỏi làm cho mình phải suy nghĩ làm sao cống hiến nhiều hơn để xứng với tình yêu đó. Mỗi ngày trong năm đều xứng đáng là một ngày 8/3. Nhân dịp 8/3 tôi xin gửi lời chúc đến phụ nữ sức khoẻ, tinh thần phấn chấn, diện mạo rạng rỡ, tươi tắn và hạnh phúc”.

Trong không khí vui tươi, đạo diễn Hoàng Nhật Nam còn gửi tặng các chị em ca khúc How Can I Tell Her About You (Làm sao nói cho em hiểu).

Á hậu Bùi Khánh Linh, Á hậu Minh Kiên, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Á hậu Ngọc Hằng (từ trái qua phải)

Ngoài tiết mục của đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Á hậu Ngọc Hằng - Minh Kiên cũng góp vui khi thể hiện ca khúc Sống như đoá hoa. Vừa hát, hai á hậu còn tiến về phía khán đài để giao lưu cùng mọi người. Á hậu Bùi Khánh Linh đảm nhận vai trò MC. Mỹ nhân gốc Bắc Giang ngày càng lưu loát với vai trò mới này.

Đại diện của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn đến công ty Sen Vàng vì đã luôn đồng hành trong nhiều hoạt động ý nghĩa cùng hội.