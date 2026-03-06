Cách đây vài năm, phóng viên ảnh kiêm nhiếp ảnh gia người Pháp Pascal Montagne đã quyết định thực hiện một chuyến hành trình đặc biệt tới Iran, xứ sở Ba Tư huyền thoại. Mục tiêu của ông là lột tả một cách chân thực nhất những khía cạnh đa dạng của đời sống thường nhật tại quốc gia này.

Qua góc nhìn của Montagne, Iran hiện lên như một bức tranh phức hợp, nơi những giá trị truyền thống lâu đời, hơi thở tôn giáo sâu sắc và nhịp sống hiện đại đan xen, hòa quyện vào nhau một cách kỳ ảo. Bộ ảnh là kết quả của một quá trình quan sát đầy tinh tế, mang đến cho người xem cái nhìn đa chiều về một vùng đất vốn còn nhiều bí ẩn.

Nhà thờ Hồi giáo Nasir-Ol-Molk ở Chiraz

Một học sinh ngồi học bài. 60% học sinh Iran là nữ sinh.

Các cô gái Iran chụp ảnh tự sướng

Một bé gái chơi nhảy dây ở nhà trong khi mẹ đang đọc sách

Shahrzad cần đội khăn che mặt theo luật Hồi giáo ở Iran, đây là quy định bắt buộc kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Nhưng cô ấy thích tháo mạng che mặt khi ở nhà.