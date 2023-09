Bộ ảnh cho thấy đi máy bay đã thay đổi thế nào suốt 100 năm qua, đặc biệt nhất là 'thời đại vàng'

Từ những chuyến bay đầu tiên vào thế kỷ 20, đến "thời đại vàng" của ngành hàng không những năm 1950 và thời hiện đại ngày nay, du lịch hàng không đã chứng kiến rất nhiều thay đổi lớn lao trong trải nghiệm hành khách.

1920

Những năm 1920 là thời điểm đầu tiên trong lịch sử tồn tại những chiếc máy bay được thiết kế dành riêng cho hành khách. Máy bay trong thời gian này thường chở ít hơn 20 hành khách, đạt độ cao hành trình từ 1.000 mét trở xuống và chậm hơn so với di chuyển bằng tàu hỏa vì chúng bay với tốc độ khoảng 160km/giờ, phải dừng lại để tiếp nhiên liệu thường xuyên và chỉ có thể di chuyển theo ngày.

Bay vào những năm 1920 cũng là một trải nghiệm khó chịu đối với hành khách vì cực kỳ ồn ào và lạnh lẽo, do máy bay được làm bằng những tấm kim loại không cách nhiệt và rung lắc rất mạnh trước gió. Các cabin cũng hoàn toàn không có điều chỉnh áp suất. Tuy nhiên, du lịch hàng không vẫn tiếp tục trở nên phổ biến và có những viên gạch đầu tiên vào thời kỳ này.

1930

Vào những năm 1930, các nữ tiếp viên hàng không lần đầu tiên xuất hiện để giúp việc bay trở nên thoải mái hơn.

Không chỉ dịch vụ tốt hơn mà bản thân máy bay cũng trở nên thoải mái hơn. Chúng được cách âm, sưởi ấm, ghế được đệm và bọc vải. Máy bay cũng có thể bay cao hơn nhiều, đạt độ cao khoảng 6.000 mét, giúp giảm nhiễu loạn và khiến việc di chuyển bằng máy bay nhanh hơn rất nhiều (khoảng 320km/giờ). Máy bay vận tải thương mại điều áp đầu tiên được giới thiệu vào năm 1938.

Các cabin cũng rộng rãi hơn và chỗ ngồi sáng tạo hơn với ghế dài, ghế ngả lưng và ghế xoay.

1940

Việc di chuyển bằng đường hàng không đã thay đổi đáng kể trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, vì máy bay được phát triển chủ yếu cho mục đích quân sự chứ không phải cho thương mại.

Tuy nhiên, sau khi chiến tranh kết thúc, Mỹ và châu Âu còn lại rất nhiều máy bay cũng như các căn cứ không quân lớn với đường băng dài được tái sử dụng cho các chuyến bay thương mại. Các sân bay mới được xây dựng gần các thành phố chính của châu Âu, như Sân bay Heathrow ở London ngày nay, hoàn thành vào năm 1946, và các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương, như giữa New York và London, đã trở thành chuyện thường ngày.

1950

Dù được mệnh danh là thời đại vàng son của hàng không nhưng việc bay vào những năm 50 không hề rẻ. Trên thực tế, một chuyến bay khứ hồi từ Chicago đến Phoenix có thể có giá tương đương 25 triệu đồng ngày nay khi điều chỉnh theo lạm phát. Một chuyến bay một chiều đến châu Âu có thể tốn hơn 70 triệu đồng tính theo thời giá hiện nay.

Tuy nhiên, hành khách đã nhận được dịch vụ xứng đáng với số tiền. Chuyến bay trông rất sang trọng: mọi người ăn mặc chỉnh tề, rượu được phục vụ trong những chiếc đĩa thủy tinh sang trọng và các bữa ăn bao gồm các món như thịt bò nướng, tôm hùm và sườn hảo hạng.

1960

Việc đi máy bay ngày càng trở nên thoải mái hơn. Vào những năm 1960, hành khách không ăn mặc sang trọng như trước nhưng nhìn chung trông vẫn đẹp hơn sau này.

Hành khách bay vào những năm 1960 cũng có thể bay mà không cần bất kỳ hình thức giấy tờ tùy thân nào. Điều đó có nghĩa là họ có thể đến sân bay nửa giờ trước giờ khởi hành và đi thẳng đến cổng. Ngay người thân cũng có thể đi bộ tới tận cổng mà không cần có vé để tiễn người thân lên đường.

Kiểm tra an ninh trở thành bắt buộc từ năm 1973, và thậm chí việc kiểm tra an ninh này còn rất thoải mái so với an ninh sân bay mà chúng ta phải trải qua ngày nay.

1970

Năm 1970 là sự khởi đầu của "Máy bay phản lực Jumbo", mở ra bầu trời cho hàng triệu du khách mà trước đây không đủ khả năng chi trả, vì các hãng hàng không có thể vận chuyển số lượng lớn hành khách đồng nghĩa với việc có thể bán vé với giá hợp lý hơn. Tuy nhiên, không gian vẫn rất rộng rãi và tiếp viên phục vụ mọi nhu cầu của hành khách.

Từ năm 1970 đến khoảng năm 1974, American Airlines thậm chí còn trang bị phòng chơi piano ở phía sau những chiếc 747 của họ, trong khi chiếc 707 Clipper của Pan Am được quảng cáo là "êm ru".

1980

Vào đầu những năm 1980, việc đi máy bay khá thú vị. Bạn có thể hút thuốc, thưởng thức các bữa ăn và ký gửi không giới hạn tùy thích.

Continental Airlines (nay là United Airlines) thậm chí còn thử nghiệm cấu hình "Quán pub" hoàn chỉnh với quầy bar chứa đầy rượu và những chiếc bàn tròn có ghế xoay bao quanh.

Hành khách cũng có thể tham quan buồng lái trong chuyến bay, nơi trẻ em được tặng một chiếc ghim kỷ niệm hình cánh để ghi nhớ trải nghiệm.

1990

Du lịch hàng không vào những năm 1990 cho phép tất cả hành khách ở mọi độ tuổi, bao gồm cả hạng phổ thông, có thể thưởng thức rượu miễn phí trên các chuyến bay quốc tế và nội địa. Các bữa ăn cũng được bao gồm sẵn trong vé, ghế ngồi được trang bị điện thoại (hãy nhớ rằng đây là thời kỳ trước khi có điện thoại di động) và giải trí trên chuyến bay đang ở giai đoạn sơ khai.

2000

Sau ngày 11/9 năm 2001, du lịch hàng không đã thay đổi đáng kể.

Trước các cuộc tấn công, du khách có thể qua cửa kiểm tra an ninh với các vật dụng bao gồm chất lỏng, dao bỏ túi nhỏ và áo khoác lớn. Hành khách cũng có thể mang giày qua cổng an ninh.

Tất cả đã thay đổi sau các cuộc tấn công và an ninh sân bay đã thành hình như ngày nay. Cửa buồng lái cũng bắt đầu được gia cố và khóa lại, và chỉ những hành khách có vé mới được phép vào khu vực cổng hàng không.

Ngày nay

Ngày nay, việc đi máy bay đi kèm những tiện ích giống như chúng ta vẫn quen dùng trên mặt đất - từ TV màn hình cảm ứng đến bộ sạc USB ở mọi chỗ ngồi.

Mặc dù có thể không còn rượu, thậm chí cả bữa ăn miễn phí cho hạng phổ thông nhưng nếu hành khách đang tìm kiếm sự chiêu đãi năm sao như ngày xưa, thì tấm vé hạng nhất ngày nay có thể sẽ hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Nguồn: Insider