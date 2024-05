Bỏ 1 nắm lá này vào nồi cá kho, món ăn không tanh, thịt săn chắc, ngọt ai cũng phải khen ngon

Cá kho là món ăn quen thuộc trong mâm cơm gia đình người Việt. Nhưng để cá kho không những ngon mà còn khử được mùi tanh, thịt cá lại chắc ngọt không phải là điều dễ dàng.

Ngoài những loại gia vị quen thuộc như gừng, riềng, nước mắm thì lá chè (trà xanh) cũng là một cách để khử mùi tanh của cá. Không chỉ khử mùi tanh, lá chè tươi còn giúp thịt cá săn chắc hơn.

Cá có mùi tanh là do trong cơ thể chứa chất trimelylamin NH(CH3). Hàm lượng trimethylamine trong cá biển cao hơn nhiều so với cá nước ngọt. Đây là lý do cá biển có mùi tanh hơn.

Khả năng khử mùi của trà vốn được thừa nhận rộng rãi nhờ tannin có trong lá trà. Vì thế, với lá trà xanh khi các hoạt chất còn nguyên vẹn, càng giúp hỗ trợ khử mùi tốt trong đó có mùi tanh của cá.

Dưới đây là công thức và các bước thực hiện để bạn có thể nấu được một nồi cá kho chuẩn vị, đưa cơm.



Cá basa: 300 gram

2 củ riềng

2-3 nhánh sả

1 nắm lá trà xanh

3-4 quả ớt hiểm

2-3 nhánh hành lá

Gia vị: Nước màu kho cá, nước mắm, muối, hạt nêm, hạt tiêu xay

Rượu trắng: 300ml

Bước 1: Sơ chế cá và các nguyên liệu khác

Rửa sạch cá với nước, sau đó dùng rượu trắng tiếp tục rửa để loại bỏ mùi tanh và rửa lại một lần nữa với nước. Thấm khô cá bằng giấy ăn và ướp cá với 3 thìa canh nước màu, 1 thìa cà phê nước mắm, 1 thìa cà phê hạt nêm, và 1 thìa cà phê hạt tiêu xay. Trong lúc cá đang được ướp, rửa sạch lá trà xanh và để ráo. Ớt rửa sạch, để nguyên quả hoặc cắt lát. Hành lá loại bỏ phần gốc, rửa sạch và thái nhỏ. Riềng nạo vỏ, rửa sạch và thái mỏng. Sả rửa sạch, đập dập và cắt thành khúc.

Bước 2: Kho cá

Xếp riềng đã thái mỏng vào đáy nồi, thêm vào sả đã cắt khúc và lá trà xanh, sau đó xếp các miếng cá đã ướp lên trên. Đổ nước màu kho cá đã dùng để ướp cá vào nồi. Bật lửa nhỏ và kho cá trong khoảng 2-3 phút cho đến khi cá săn lại. Thêm 300ml nước sôi vào nồi cá và phần ớt đã chuẩn bị. Nhớ là phải dùng nước sôi để cá không bị tanh.

Tiếp tục nêm thêm 2 thìa cà phê muối, 1 thìa canh nước mắm và 1 thìa cà phê hạt tiêu vào nồi cá và kho thêm khoảng 15 phút nữa. Cuối cùng, nêm nếm lại sao cho gia vị vừa miệng rồi rắc hành lá lên trên và bày cá ra đĩa để thưởng thức.

Lá trà xanh trong công thức này giúp khử mùi tanh của cá và tạo thêm hương thơm đặc biệt, đồng thời khiến thịt cá trở nên thơm ngon, đậm đà hơn, mang đến trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời. Chúc bạn thực hiện thành công và có một bữa ăn ngon miệng!

Lưu ý Chọn lá chè tươi: Sử dụng lá trà xanh tươi, không héo hay úng, để có được hương vị và mùi thơm nhất định. Không kho quá lâu: Nếu kho quá lâu, lá chè có thể chuyển mùi đắng sang cá, làm mất đi vị thơm ngon. Sử dụng nước sôi khi kho: Để giữ cho cá không bị tanh, bạn nên sử dụng nước sôi khi kho cá cùng lá chè.

