BLACKPINK nhí nhố cùng dàn mỹ nhân quốc tế: Met Gala có thể đổi chủ đề mỗi năm, nhưng WC selfie vẫn là truyền thống bất diệt!

Bức ảnh selfie quyền lực nhất 2026

Một bức ảnh selfie trong nhà vệ sinh nhưng lại khiến cả mạng xã hội bùng nổ - đó chính là khoảnh khắc đang được bàn tán nhiều nhất hậu Met Gala 2026. Tấm hình được người mẫu Bhavitha Mandava đăng tải nhanh chóng gây sốt khi quy tụ loạt gương mặt đình đám của thời trang và giải trí thế giới, đặc biệt là sự xuất hiện đầy của BLACKPINK.

Không phải trên thảm đỏ, không phải trong một chiến dịch được dàn dựng công phu, mà chính trong không gian nhà vệ sinh chật hẹp phía sau hậu trường, dàn celeb đình đám lại tạo nên khung hình được netizen gọi vui là “bức selfie quyền lực nhất Met Gala năm nay”.

Điều khiến fan thích thú hơn cả chính là “teamwork 3+1” cực đúng chất BLACKPINK trong bức ảnh. Jisoo, Lisa và Rosé đứng tụ lại cùng nhau cực thân thiết, trong khi Jennie lại hòa vào nhóm các người mẫu quốc tế để tận hưởng khoảnh khắc này. Các ngôi sao "xả vai", tạo dáng nhí nhố cực thân thiết.

Bức ảnh selfie nhà vệ sinh với BLACKPINK là tâm điểm. Ảnh: Instagram

Tứ đại mỹ nhân "xả vai" sang chảnh để nhí nhố trong bức hình selfie hot nhất Met Gala. Ảnh: Instagram

Nhà vệ sinh: "Tọa độ" check-in hot nhất Met Gala

Đây cũng là kiểu khoảnh khắc khiến dân tình đặc biệt yêu thích ở Met Gala. Bởi lẽ, Met Gala có thể thay đổi chủ đề mỗi năm, nhưng có một “đặc sản” gần như chưa bao giờ biến mất: những bức ảnh selfie hậu trường trong nhà vệ sinh sự kiện.

Nếu thảm đỏ là nơi mọi thứ được tính toán kỹ lưỡng đến từng centimet, từ váy áo, makeup, góc pose cho tới thần thái, thì phía sau cánh cửa nhà vệ sinh lại là một Met Gala hoàn toàn khác. Đó là nơi các ngôi sao tụ tập, trò chuyện, chen nhau trước gương và vô tình tạo nên những khoảnh khắc viral mà không một ekip truyền thông nào có thể dựng sẵn.

“Bathroom selfie” của Met Gala thực sự trở thành hiện tượng từ khoảng năm 2016 - 2017, khi loạt celeb đình đám bất ngờ chụp chung trong nhà vệ sinh và tạo ra một trong những tấm hình viral nhất lịch sử sự kiện này. Không cần ánh sáng hoàn hảo hay bố cục chỉn chu, chính cảm giác hỗn độn, ngẫu hứng và rất “đời” lại khiến những bức ảnh ấy có sức hút đặc biệt.

Bức ảnh khởi nguồn cho trào lưu selfie trong nhà vệ sinh tại Met Gala năm 2016. Ảnh: Instagram

Điểm thú vị nằm ở sự đối lập rõ rệt. Ngoài thảm đỏ, ai cũng là ngôi sao, tỏa sáng với trang phục sang trọng, Nhưng trong nhà vệ sinh, tất cả lại trở nên gần gũi hơn: chen chúc trong một khung gương, cười phá lên, đứng sát nhau và thoải mái như một nhóm bạn đang đi tiệc. Chính sự thiếu hoàn hảo ấy lại tạo ra thứ cảm giác chân thật mà đôi khi những bộ ảnh đắt tiền nhất cũng không có được.

Không chỉ vậy, những bức hình này còn là nơi hiếm hoi các “vũ trụ showbiz” va vào nhau. Một idol Kpop đứng cạnh siêu mẫu quốc tế, một rapper chụp chung với minh tinh Hollywood hay fashion icon đình đám bất ngờ xuất hiện cùng nhau trong cùng một khung hình - tất cả đều khiến netizen thích thú vì quá ngẫu nhiên,

Đặc biệt, việc Met Gala vốn hạn chế khách mời sử dụng điện thoại càng khiến mỗi tấm selfie trở nên giá trị hơn. Khách mời đến đây để "trốn" lệnh cấm sử dụng điện thoại trong suốt sự kiện. Những bức ảnh từ nhà vệ sinh giống như những “leak hậu trường” hiếm hoi lọt ra ngoài, mang lại cảm giác bí mật và tò mò cho công chúng.

Và năm nay, giữa vô số khoảnh khắc thời trang xa hoa, chính bức ảnh selfie quy tụ BLACKPINK cùng dàn người mẫu nổi tiếng lại trở thành tâm điểm bàn tán. Không chỉ vì visual quá mạnh, mà còn vì nó mang đúng tinh thần đặc biệt nhất của Met Gala: khi phần “diễn” trên thảm đỏ khép lại, đây mới là nơi các ngôi sao thực sự được xả vai, vui vẻ và là chính mình.