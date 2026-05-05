Cả Met Gala phải dạt ra vì "chị đại" này: Mang 7 mỹ nữ đi quét sạch thảm xanh, đến dàn sao ưa chặt chém nhất cũng không đọ lại

Sáng 5/5 (giờ Việt Nam), đại tiệc thời trang lớn nhất hành tinh Met Gala 2026 đã diễn ra, quy tụ dàn sao quyền lực và thu hút sự chú ý của giới mộ điệu trên khắp thế giới. Tại "Oscar thời trang" năm nay, Madonna chiếm sóng mạng xã hội toàn cầu với màn xuất hiện gây choáng. Nữ hoàng nhạc pop trở thành tâm điểm chú ý khi diện bộ váy có thiết kế đen tuyền, đội nguyên con tàu đính kết cầu kỳ phối cùng khăn voan trên đầu.

Chiếc khoăn voan của Madonna quá khổ và đồ sộ đến mức cần có 7 mỹ nữ đi theo xách giúp, làm BTC và các khách mời khác cũng phải dạt ra 2 bên để nhường toàn bộ không gian thảm xanh cho đội ngũ đi sự kiện hùng hậu của "chị đại Hollywood". Có thể nói, Madonna đang là 1 trong những nghệ sĩ sở hữu tạo hình và màn xuất hiện "chặt chém", "chơi nổi" nhất Met Gala năm nay.

Chứng kiến sự đầu tư của Madonna tại Met Gala năm nay, nhiều khán giả trầm trồ thốt lên: "Cái này người ta gọi là chiếm spotlight rồi", "Madonna như vậy thì ai làm lại", "Cả Met Gala dạt sang 2 bên nhường chỗ cho chị đại Hollywood", "Madonna quét sạch thảm xanh ngay khi xuất hiện"... Ảnh: X.

Nguồn: X, Page Six