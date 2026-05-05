Đêm 4/5/2026, thảm đỏ Met Gala tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (New York) một lần nữa trở thành "chiến trường" thời trang của những tên tuổi lớn nhất hành tinh. Hàng trăm ngôi sao, hàng nghìn bộ trang phục công phu, hàng triệu ống kính đổ dồn về một điểm duy nhất. Nhưng giữa rừng kim cương và haute couture đó, có một gương mặt mới khiến cả thế giới phải dừng lại không phải một diva kỳ cựu, không phải một siêu mẫu đình đám, mà là một cô bé 14 tuổi vừa bước ra từ cánh gà của lịch sử âm nhạc thế giới.

Blue Ivy Carter con gái cả của huyền thoại Beyoncé và rapper Jay-Z đã chính thức có màn debut Met Gala đáng nhớ nhất năm 2026. Và cô bé đã làm điều đó theo cách không ai ngờ tới: lặng lẽ, điềm tĩnh, và đẳng cấp đến mức đáng sợ.

Lần đầu tiên bước chân lên thảm đỏ Met Gala

Để đánh dấu lần đầu tiên đặt chân lên những bậc thang huyền thoại của The Met, Blue Ivy diện váy bubble trắng strapless dáng ngắn gọn gàng của Balenciaga, kết hợp cùng áo bomber jacket cùng tông từ chính thương hiệu này. Điểm nhấn của toàn bộ outfit là chiếc vòng cổ kim cương mặt đá vàng lấp lánh, đôi giày cao gót đính crystal lộng lẫy và cặp kính cat-eye màu nâu khiến cô bé trông "unbothered" theo cách chỉ một đứa 14 tuổi mới làm được.

Tóc xoăn ombré dài buông vai, vòng cổ kim cương lấp lánh Blue Ivy đứng bên mẹ Beyoncé trong bộ đầm xương đính đá ký tên Oliver Rousteing và áo khoác lông thú drama, mà không hề bị "chìm" dù chỉ một giây. Hai mẹ con tạo nên một bộ đôi thời trang được báo chí quốc tế ca ngợi là ăn ý bậc nhất thảm đỏ đêm đó.

Còn bố Jay-Z?

Rapper huyền thoại diện bộ suit đuôi tôm len đen custom Louis Vuitton, áo gi-lê hai hàng khuy, sơ mi trắng, ghim hoa trắng trên ve áo và giày da LV Premiere Oxfords lịch lãm và điềm tĩnh đúng chất "ông hoàng", xứng đôi hoàn hảo với hai người phụ nữ bên cạnh

Thần thái không phải dạng vừa

Điều khiến người ta ngạc nhiên không phải chỉ là trang phục của Blue Ivy mà là cách cô bé xuất hiện. Trên những bậc thang The Met, nơi ngay cả những ngôi sao kỳ cựu nhất cũng đôi khi lộ vẻ căng thẳng trước hàng nghìn ống kính, Blue Ivy bước đi với sự tự nhiên đến khó tin. Không rụt rè. Không lúng túng. Không có vẻ gì của một cô bé lần đầu bước vào "vũng xoáy" truyền thông khổng lồ nhất làng thời trang.

Cô bé khoác tay bố Jay-Z, nghiêng đầu cười với mẹ Beyoncé, đứng thẳng người trước ống kính tất cả đều diễn ra tự nhiên, duyên dáng như thể đây không phải lần đầu mà là lần thứ mười cô xuất hiện tại Met Gala.

Nhiều người xem livestream trên Vogue đã không nhịn được bình luận: "Đây là 14 tuổi à? Tôi 14 tuổi còn không biết phối đồ đi học nữa là."

Ngay trên sóng livestream của tạp chí Vogue, Beyoncé người năm nay còn đảm nhận vai trò đồng chủ tịch gala đã không giấu được cảm xúc khi nhắc đến con gái. "Tất cả đều như một giấc mơ, đặc biệt vì con gái tôi cũng có mặt ở đây," nữ ca sĩ 44 tuổi chia sẻ, giọng đầy tự hào. "Con bé trông thật xinh đẹp. Được chia sẻ khoảnh khắc này cùng con là điều thật sự phi thường."

Còn Jay-Z, người đêm đó diện bộ suit vest hai hàng khuy cổ điển với ghim hoa trên ve áo, trông lịch lãm và điềm tĩnh đúng chất "ông hoàng" cũng không ngừng dõi nhìn con gái với ánh mắt đầy yêu thương và hãnh diện. Khoảnh khắc hai bố con khoác tay nhau, tông đen-trắng ăn ý, bước lên các bậc thang The Met đã ngay lập tức trở thành một trong những bức ảnh được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội sau đêm gala.

Không phải lần đầu Blue Ivy khiến thế giới phải "há hốc mồm"

Với nhiều người, Met Gala 2026 là lần đầu họ thực sự "nhìn thấy" Blue Ivy Carter với tư cách một nhân vật độc lập không chỉ là "con gái của Beyoncé". Nhưng thực ra, cô bé đã có một hành trình đáng kinh ngạc từ rất lâu trước đêm hôm đó.

Chỉ hai ngày sau khi chào đời, tiếng khóc và tiếng bi bô của Blue Ivy đã được đưa vào ca khúc "Glory" của bố Jay-Z giúp cô bé lập kỷ lục Guinness với danh hiệu người trẻ nhất trong lịch sử xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard.

Rồi năm 2021, khi mới 9 tuổi, Blue Ivy giành giải Grammy hạng mục Best Music Video cho ca khúc "Brown Skin Girl" cùng mẹ Beyoncé trở thành người trẻ nhất được ghi danh cá nhân trong lịch sử Grammy.

Năm 2023, cô bé gia nhập Renaissance World Tour của mẹ với tư cách vũ công, biểu diễn trước hàng chục nghìn khán giả tại nhiều quốc gia. Và hiện tại, Blue Ivy là vũ công toàn thời gian trong Cowboy Carter Tour của Beyoncé.

Grammy ở tuổi 9, kỷ lục Guinness từ lúc còn là trẻ sơ sinh, biểu diễn trên sân khấu thế giới ở tuổi 11, và bây giờ Met Gala debut năm 14 tuổi trong bộ custom di Pesta và đôi giày Jimmy Choo đính crystal.

Người ta hay nói "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" và với Blue Ivy Carter, câu đó đúng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cô bé thừa hưởng giọng hát từ mẹ, sự điềm tĩnh từ bố, và dường như được "cài sẵn" từ khi sinh ra một thứ gì đó hiếm thấy: Bản năng ngôi sao.

Nhưng điều thú vị là Blue Ivy không cố gắng trở thành Beyoncé thứ hai, cũng không cố gắng đi theo con đường của Jay-Z. Cô bé đang dần định hình phong cách và cá tính riêng của mình, từng bước một, theo cách rất từ tốn nhưng cũng rất kiên định.

Trên thảm đỏ Met Gala 2026, giữa hàng trăm ngôi sao đình đám nhất thế giới, Blue Ivy Carter 14 tuổi đã chứng minh một điều: Cô bé không chỉ là con gái của Beyoncé nữa rồi.