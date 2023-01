BLACKPINK lập 6 kỷ lục Guinness

Nhóm nhạc Hàn Quốc BLACKPINK đã được Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness chứng nhận là nhóm nữ K-pop đầu tiên đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album của Vương quốc Anh; và là nhóm nữ K-pop đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng album chính của Billboard Hoa Kỳ. BLACKPINK cũng lập kỷ lục cho Màn trình diễn Metaverse xuất sắc nhất, nhờ màn trình diễn "Ready For Love" trong trò chơi điện tử PUBG Mobile.

Nhóm BLACKPINK. Nguồn: YG Entertainment

Riêng thành viên Lisa cũng lập 3 kỷ lục thế giới, khi đĩa đơn solo đầu tiên mang tên "Lalisa" đã đạt thành công toàn cầu kể từ khi phát hành vào tháng 9/2021. "Em út" của BLACKPINK cũng được chứng nhận là Nghệ sĩ K-pop solo đầu tiên chiến thắng tại MTV Video Music Awards với giải Video K-pop hay nhất. Kể từ năm 2019, chỉ có nhóm nhạc nam BTS chiến thắng ở hạng mục này.

Lisa cũng được vinh danh là Nghệ sĩ K-pop solo đầu tiên thắng giải tại MTV Europe Music Awards; và là nghệ sĩ K-pop được theo dõi nhiều nhất trên nền tảng Instagram với 86,3 triệu lượt theo dõi (tính đến ngày 19/1).

Hiện nay nhóm BLACKPINK đang nắm giữ kỷ lục về ban nhạc được nhiều lượt đăng ký nhất trên nền tảng YouTube. Đĩa đơn năm 2020 của nhóm là "How You Like That" từng giữ danh hiệu video được xem nhiều nhất trên YouTube trong vòng 24 giờ, tuy nhiên kỷ lục này đã bị video "Dynamite" của nhóm BTS vượt qua./.