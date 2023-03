BLACKPINK khi solo: Sang chảnh, nữ tính có đủ nhưng nét "hoa hậu" không thể qua được Jisoo!

Jisoo đã chính thức "thả xích" cho sản phẩm debut cá nhân sẽ ra mắt ngày 31/3. Cuối cùng, BLACKPINK cũng hoàn thành mục tiêu solo cả 4 thành viên khiến fan háo hức hơn bao giờ hết. Trong những hình ảnh đầu tiên, Jisoo tiết lộ concept nữ tính, váy đỏ, đồng cỏ xanh. Đặc biệt, màn khoe visual đậm chất hoa hậu Hàn Quốc của cô nàng chị cả đã gây sốt MXH. So với sản phẩm của 3 cô em, Jisoo đằm thắm hơn rất nhiều. Nhiều fan đùa rằng gu của Jisoo chính xác là "sến" nhưng mà là "sến sang"!?

Jennie tiểu thư, đài các trong MV SOLO

Jennie là thành viên đầu tiên được quảng bá cá nhân với MV SOLO ra mắt tháng 11/2018. Ở thời điểm BLACKPINK đang "chiếm lĩnh" Kpop với siêu hit DDU-DU DDU-DU đầy mạnh mẽ, Jennie đã chọn concept tiểu thư đài các đầy mới lạ so với phong cách girlcrush của nhóm. Những hình ảnh đầu tiên được tiết lộ, Jennie dù không đẹp tiêu chuẩn vẫn rất cuốn hút trong tạo hình sinh ra là dành cho cô. Một chút tiểu thư, một chút kiêu kỳ và đáng yêu, tất cả giúp Jennie tạo nên xu hướng một thời gian dài.

Tạo hình gây sốt nhất của Jennie trong giai đoạn công bố SOLO

Jennie đỏ rực rỡ và kiêu kỳ

Rosé mỏng manh như đoá hồng đời thực

Tháng 3/2021, giọng ca chính BLACKPINK Rosé là thành viên thứ hai ra mắt solo. Đặt tên single album là -R- với hai ca khúc On The Ground và Gone, Rosé phát huy hình ảnh nghệ thuật mỏng manh nhưng không hề yếu đuối. Cô như đoá hồng đời thực với mái tóc vàng bạch kim. Nét nữ tính của Rosé không trộn lẫn với bất kì ai.

Rosé tím mơ màng

Đoá hồng mỏng manh nhưng không yếu đuối

Lisa cá tính và "cực ngầu"

Tiếp ngay sau Rosé, tháng 9/2021, Lisa tung album độc lập LALISA. Lấy tên thật đặt cho sản phẩm đầu tay, LALISA mang đậm cá tính của cô nàng em út BLACKPINK. Trong các poster đầu tiên, Lisa trình làng nhiều tạo hình. Lúc ngầu lòi, hiphop, "thơm mùi tiền", lúc lại đơn giản nhưng vẫn vô cùng cuốn hút.

Lisa thần thái cuốn hút

hoặc vô cùng cá tính trong hình ảnh solo

Jisoo và phong cách hoa hậu "sến sang"

"Trùm cuối" solo của BLACKPINK chính là chị cả Jisoo. Nhan sắc "thần tiên tỉ tỉ" của Jisoo được cô nàng vận dụng triệt để cho sản phẩm cá nhân ME. Có thể thấy, Rosé và Jisoo đều là thành viên đại diện cho mặt nữ tính của BLACKPINK, nhưng mỗi người một kiểu. Jisoo đậm chất quý cô, đúng chuẩn hoa hậu Hàn Quốc. Bà cô em đã thể hiện màu sắc rõ ràng trong những lần quảng bá cá nhân, thì Jisoo chính là mảnh ghép đằm thắm nhất.

Jisoo khoe sắc cùng hoa

Từ chiếc váy đỏ, tạo hình nữ thần đọ sắc cùng hoa rực rỡ trong poster album cho đến hình ảnh mới đây tại show Dior trong outfit "tím lịm tìm sim" mở đường cho sản phẩm solo, Jisoo thực đúng với miêu tả hài hước của fan: Sến sang!

Jisoo "tím lịm tìm sim" tại show Dior

Cô nàng ít khi thể hiện mặt cá tính như trong lần chụp với Vogue Pháp

Ảnh: NVCC