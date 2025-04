Trên các diễn đàn Kpop hiện tại, dân tình đang vô cùng hoang mang trước 1 tài khoản tự xưng là cựu nhân viên YG đe dọa tung nhiều tin tức, dữ liệu bí mật liên quan đến các công ty giải trí Hàn Quốc. Từ ngày 31/3, tài khoản này đã tiết lộ nhiều thông tin gây sốc liên quan đến các thần tượng hàng đầu, có những tin chỉ là “nói suông”, nhưng cũng có không ít video, tài liệu riêng tư bị đăng tải trái phép. Trong đó, BLACKPINK là cái tên bị nhắc đến nhiều nhất.

Tràn lan trên mạng xã hội hiện tại là một loạt video luyện tập của BLACKPINK thời còn thực tập ở YG. 4 thành viên Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé trong những buổi tập rap, hát, nhảy cùng nhiều cái tên khác từng thuộc dự án nhóm nữ nhiều thành viên. Trong đó, gây chú ý nhất là đội hình 5 người, bao gồm cả Miyeon - hiện tại là thần tượng thuộc nhóm (G)I-DLE cùng luyện tập với BLACKPINK. Đây đều là video chưa từng được công bố trước đó bị tài khoản tự dưng là nhân viên cũ YG đăng trái phép.

Xem video luyện tập của BLACKPINK, nhiều người phải công nhận nhóm đã bộc lộ khả năng nổi trội từ thời còn là thực tập sinh, đó cũng là lý do các cô gái nhanh chóng thành công và có tố chất ngôi sao chỉ khi mới debut. YG là công ty chú trọng mảng Hip-hop, do đó các thực tập sinh đều phải luyện rap hàng ngày và mỗi tháng thi thử, không đạt chuẩn sẽ bị loại. Vì video thực tập bị đăng tải trái phép, Rosé, Jennie và Lisa đang bị chỉ trích vì lộ khoảnh khắc rap n-word (từ ngữ nhạy cảm có ý kỳ thị người da đen) trong các bài thi thử hàng tháng.

Chưa dừng lại, tài khoản nặc danh này còn tung luôn MV chưa phát hành của BLACKPINK - Don’t Know What To Do, bài hát nằm trong E.P Kill This Love từ năm 2019. Từ trước đến nay, người hâm mộ không hề biết đến sự tồn tại của MV Don’t Know What To Do. Riêng video tập vũ đạo đã thu về 345 triệu views, 2 stage trên show âm nhạc cũng cực viral trong vòng fan BLACKPINK. Người hâm mộ nhóm từng thắc mắc, tại sao 1 bài hát tiềm năng như Don’t Know What To Do lại không được YG đầu tư MV hoàn chỉnh.

Thực chất, YG đã sản xuất MV cho bài hát này nhưng không phát hành vì nhiều lý do. MV bị đăng tải trái phép trên nhiều diễn đàn, sau đó YG đã đánh bản quyền, gỡ video nhưng vẫn không hoàn toàn “xóa sổ” MV bị leak đang viral trong cộng đồng fan.

Đe dọa tấn công các thành viên, làm dấy lên lo ngại an toàn

Không chỉ dừng lại ở việc tung MV, video luyện tập, kênh nặc danh kể trên còn liên tục phát ngôn gây sốc, khiến người hâm mộ lo sợ. Chiều 31/3, kênh này đăng 1 dòng trạng thái có nội dung "Tôi đã thu thập được rất nhiều thông tin có mức độ có thể chấm dứt 1 idol. Tôi quyết định kết liễu cuộc đời Lisa. Tôi thường xuyên gửi sasaeng fan theo dõi cô ấy, và cô ấy đã tức giận, nhưng lần này cuộc đời cô ấy sẽ kết thúc.”

Ngoài ra, tài khoản này tung tin đồn về việc Rosé từng hẹn hò nam thần sinh năm 1997 nhóm NCT Jaehyun. Tuy chưa thể biết được tính xác thực của thông tin nhưng chỉ bấy nhiêu đã đủ làm fan hoang mang.

Thời gian này, BLACKPINK đã hoàn thành việc ra mắt, quảng bá album/E.P mới của cả 4 thành viên. Sắp tới đây, nhóm sẽ tái hợp, chuẩn bị chạy tour thế giới bắt đầu từ tháng 7/2025, việc bỗng dưng bị tung tin bất lợi, hình ảnh quá khứ tràn lan mạng xã hội khiến tình hình trở nên căng thẳng, khó đoán.

Không ai rõ mục đích cuối cùng của việc leak thông tin mật, tấn công thần tượng này là gì, nhưng hậu quả chắc chắn không nhỏ. YG và các công ty giải trí đang để lộ điểm yếu trong bảo mật thông tin, có khả năng làm ảnh hưởng tiêu cực đến nghệ sĩ trực thuộc. Người hâm mộ yêu cầu công ty nên rà soát lại, có biện pháp mạnh xử lý tài khoản leak thông tin trái phép.