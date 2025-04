Lộ MV chưa từng được ra mắt của BLACKPINK khiến netizen thốt lên: “Sến thế mà cũng làm được!”

Sáng 31/3, toàn thể fan Kpop có phen xôn xao khi khi 1 tài khoản tự xưng là cựu nhân viên YG đe doạ sẽ tung nhiều tin tức, dữ liệu bí mật liên quan đến các công ty giải trí Hàn Quốc. Để chứng minh sức mạnh, tài khoản này tung luôn video luyện tập của BLACKPINK thời còn là thực tập sinh với đội hình 7 thành viên. Đây là tài liệu chưa từng được công bố trước đó. Chưa dừng lại, MV Don’t Know What To Do cũng bị lan truyền lên các nền tảng. Loạt video này lập tức viral trong cộng đồng fan Kpop.

Một tài khoản tự xưng là nhân viên cũ của YG đang leak nhiều tư liệu liên quan đến BLACKPINK

Hình ảnh ghi lại thời BLACKPINK là thực tập sinh, nhóm luyện tập với đội hình 7 thành viên

Don’t Know What To Do là ca khúc nằm trong E.P Kill This Love của BLACKPINK ra mắt năm 2019. Khi ấy, BLACKPINK chỉ được quảng bá với 1 MV chính là Kill This Love, hiện đã gần cán mốc 2 tỷ views trên YouTube. Don’t Know What To Do dù không có MV vẫn là một trong những bài hát nổi tiếng nhất của BLACKPINK, có lượng fan đông đảo yêu thích.

Riêng video tập vũ đạo đã thu về 345 triệu views, 2 stage trên show âm nhạc cũng cực viral trong vòng fan BLACKPINK. Người hâm mộ nhóm từng thắc mắc, tại sao 1 bài hát tiềm năng như Don’t Know What To Do lại không được YG đầu tư MV hoàn chỉnh.

Dance practice của Don't Know What To Do có tận 345 triệu views trên YouTube

Hiện giờ thì đã có câu trả lời. YG thực sự đã quay MV cho Don’t Know What To Do, nhưng không biết lý do gì lại “ém nhẹm” suốt 6 năm, đến nay vẫn không phát hành. Tài khoản tự xưng là nhân viên cũ YG đã leak toàn bộ MV nhưng chất lượng vô cùng thấp.

Dù không thể thấy rõ các chi tiết, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra vũ đạo quen thuộc của Don’t Know What To Do. MV có màu sắc tươi sáng, ngọt ngào đối lập hoàn toàn với phong cách chiến binh mạnh mẽ của Kill This Love. Qua các khung hình cận mặt, nhan sắc BLACKPINK gây chú ý. Các cô gái tuổi đôi mươi tràn đầy sức sống, theo style nữ tính kẹo ngọt.

Điểm nhấn duy nhất là nhan sắc của các thành viên

Vũ đạo quen thuộc

Tuy nhiên, màu sắc và chất lượng MV lại bị chê là lỗi thời, sến sẩm, đây có lẽ là lý do YG không phát hành

MV đã bị cất kho suốt 6 năm nay lại viral chóng mặt trên các nền tảng, BLINK yêu cầu YG “nhả source gốc” ngay lập tức. Nhưng ngoài bộ phận fan cảm thấy hứng thú với Don’t Know What To Do thì nhiều người lại cảm thấy gu thẩm mỹ của YG có vấn đề. MV hoàn toàn quay đóng hộp, chất lượng sáng tạo thấp.



Điểm nhấn duy nhất là nhan sắc của các thành viên. Chưa kể đến việc phối hợp các gam màu pastel với nhau cũng tạo cảm giác cũ kỹ, thậm chí là “sến sẩm”. Kể cả ở thời điểm 6 năm trước, nếu Don’t Know What To Do lên sóng chắc chắn bị chê bai. Đặt cạnh Kill This Love thực sự là "một trời một vực". Nhiều người cho rằng đây chính là lý do mà YG quyết định không phát hành MV này.

Hình ảnh mạnh mẽ, thời thượng của Kill This Love đến hiện tại vẫn là concept "tường thành" Kpop

Phản ứng cư dân mạng:

- Tại sao tự dưng BLACKPINK bị leak nhiều thứ vậy? Nhưng MV Don’t Know What To Do kia xấu ghê.

- YG quay MV mà ém cả 6 năm, nhả source ra nhanh.

- Visual các thành viên thời ấy thanh xuân quá, xem mà nhớ.

- Sến sẩm vậy mà cũng làm được. Đã biết lý do giấu MV.

- Nhưng không ai thấy BLACKPINK đang bị doạ leak tin à? YG còn không mau xử lý đi, công ty làm cái gì cũng không ra hồn là sao.

- Nếu là fan xem được thì nên báo cáo, vì đây là leak thông tin trái phép đó nha.

Việc BLACKPINK đang bị tiết lộ thông tin thực tập, MV chưa phát hành trái phép cũng dấy lên nhiều lo ngại. YG để lộ điểm yếu trong bảo mật thông tin, làm ảnh hưởng tiêu cực đến nghệ sĩ trực thuộc. Trang tin nặc danh này liên tiếp đe doạ đến sự an toàn của các thành viên BLACKPINK. BLINK yêu cầu công ty lập tức rà soát, có biện pháp xử lý tài khoản leak thông tin trái phép kể trên.