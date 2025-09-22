Từng là "nam thần" làm mưa làm gió showbiz Việt một thời, siêu mẫu – diễn viên – MC Bình Minh giờ đây gây bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo nhiều đổi khác. Ở tuổi 43, anh không còn giữ vẻ ngoài "chuẩn soái ca" như trước, thay vào đó là mái tóc điểm bạc, gương mặt in dấu thời gian, nhưng lại toát lên nét chững chạc, từng trải.

Nhắc đến thế hệ siêu mẫu thập niên 2000, khán giả khó có thể quên cái tên Bình Minh. Sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt điển trai, phong thái lịch lãm, anh nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt sáng giá nhất làng thời trang Việt. Không dừng lại ở sàn catwalk, Bình Minh còn thành công khi lấn sân sang phim ảnh và truyền hình. Các bộ phim như Cô gái xấu xí , Người mẫu , Giọt máu oan thù , hay vai trò MC trong nhiều chương trình lớn đã giúp anh khẳng định sức hút.

Thế nhưng, sau hơn hai thập kỷ, khán giả nay bắt gặp một Bình Minh khác – không còn dáng dấp của chàng trai "vạn người mê", mà là người đàn ông trưởng thành, an nhiên hơn. Dù ngoại hình thay đổi, nhưng ánh mắt sáng và nụ cười hiền hậu vẫn là dấu ấn quen thuộc khiến công chúng yêu mến.

Khoảng vài năm trở lại đây, Bình Minh không còn xuất hiện dày đặc trong các dự án nghệ thuật. Anh lựa chọn cách lùi lại, tập trung vào công việc kinh doanh và dành thời gian cho gia đình.

Nam nghệ sĩ kết hôn với doanh nhân Anh Thơ từ năm 2008. Sau hơn 15 năm chung sống, cả hai có hai cô con gái là An Nhiên và An Như. Tổ ấm ấy được anh nhiều lần chia sẻ trên mạng xã hội với những khoảnh khắc đời thường giản dị: Khi cùng vợ con du lịch, lúc đưa con đến trường, hay đơn giản là bữa cơm ấm cúng tại nhà. Chính sự bình yên này, theo nhiều người bạn thân thiết, mới là thành công lớn nhất của Bình Minh ở tuổi 43.

Vợ anh – doanh nhân Anh Thơ – cũng là người bạn đồng hành quan trọng, vừa quản lý kinh doanh vừa quán xuyến gia đình. Sự cân bằng này giúp Bình Minh có thể yên tâm chọn lọc kỹ lưỡng hơn trong các dự án, không còn áp lực phải xuất hiện liên tục trên màn ảnh để giữ tên tuổi.

Dù ít hoạt động hơn trước, Bình Minh chưa bao giờ rời xa nghệ thuật. Anh vẫn tham gia một số sự kiện đặc biệt, đảm nhận vai trò MC trong các đêm nhạc, và gần đây còn xuất hiện trong dự án phim quay tại Phan Thiết.

Điểm khác biệt là ở tuổi 43, Bình Minh không còn theo đuổi những vai "nam chính hào hoa" mà hướng đến hình tượng phù hợp hơn: những người đàn ông từng trải, có chiều sâu tâm lý. Anh từng khẳng định sẽ không tham gia cảnh nóng, cũng không cố níu kéo hình ảnh trai trẻ, mà muốn xây dựng giá trị mới qua diễn xuất chín chắn và chân thực.

Hơn 20 năm trong nghề, từ siêu mẫu đến diễn viên, MC, Bình Minh đã trải qua đủ vinh quang và sóng gió. Từng là biểu tượng nhan sắc của showbiz Việt, giờ đây anh trở thành gương mặt của sự trưởng thành – biết dừng lại đúng lúc, biết trân trọng hạnh phúc giản dị.

Ở tuổi 43, khán giả không còn tìm thấy hình ảnh "mỹ nam" rực rỡ ánh hào quang năm nào, nhưng lại thấy một Bình Minh đời thường: Bình lặng, hạnh phúc bên vợ và hai con, chọn an nhiên thay vì chạy theo hào nhoáng. Và có lẽ, chính sự lựa chọn đó mới là thứ giữ cho anh sức hút bền lâu trong lòng công chúng.