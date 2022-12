Bình Dương: Mua xe máy qua mạng, bị công an kiểm tra mới biết là tang vật vụ trộm

Công an tỉnh Bình Dương vừa có khuyến cáo người dân cần cảnh giác với việc mua, bán xe máy không rõ nguồn gốc qua mạng xã hội.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023, Tổ tuần tra đặc biệt 171 Công an huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) tuần tra phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy không giấy tờ, là tang vật của một trộm cắp tài sản.

Theo đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến ĐT741 đoạn qua xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, Tổ tuần tra đặc biệt 171 Công an huyện Phú Giáo đã yêu cầu dừng, kiểm tra xe máy biển số 83P4-319.38 do D.V.T (SN 1980, trú tại Bình Phước) đang lưu thông từ hướng Khu công nghiệp Tân Bình đi Bình Phước.

Lực lượng công an kiểm tra người phát hiện người đàn ông mua xe máy là tang vật vụ trộm cắp

Qua kiểm tra, ông T. không xuất trình được Giấy chứng nhận đăng ký xe, ổ khóa xe có dấu hiệu bị bẻ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định chủ sở hữu xe máy nói trên là ông Nguyễn Văn Thành (SN 1968, trú tỉnh Đồng Nai) đã bị mất trộm vào ngày 3/12.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông T. cho biết, đã mua xe máy nói trên từ một người (không rõ lai lịch) ở TP.HCM, khi đang trên đường điều khiển xe về nhà thì bị lực lượng Công an tuần tra, phát hiện.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.