Big C báo mở cửa trở lại sau khi khai trương rầm rộ mùa Covid-19, lãnh đạo Quảng Ngãi: "Việc này không thể giỡn được"

Hàng nghìn người đến mua sắm tại Big C Quảng Ngãi ngày khai trương

Liên quan đến vụ việc siêu thị Big C Quảng Ngãi tổ chức khai trương rầm rộ vào ngày 26/3 bất chấp các khuyến cáo của chính quyền các cập về việc không tụ tập đông người để chống dịch Covid-19, ngày 30/3, Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản chỉ đạo vụ việc.

Theo đó, Sở Công thương cho biết theo Công ty CP đầu tư bất động sản bán lẻ Hùng Cường (Trung tâm thương mại và siêu thị Hùng Cường Big C) và Công ty CP EB Hải Phòng chi nhánh tại Quảng Ngãi (Siêu thị EB Quảng Ngãi) là 2 đơn vị kinh doanh, quản lý siêu thị có tên gọi chung là Big C Go! Quảng Ngãi.

"Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra và xác định siêu thị Big C chưa được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Chúng tôi đề nghị doanh nghiệp chưa được phép mở cửa trở lại cho đến khi đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm và các quy định pháp lý khác. Thời điểm này, tất cả các doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm những quy định về phòng, chống dịch Covid-19", ông Trà nói.

Big C Quảng Ngãi chưa đủ các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn mở cửa và đã thu hút hàng nghìn người đến tham dự

Trước đó, bà Lê Hà Thanh Thảo, Giám đốc Công ty CP EB Hải Phòng chi nhánh Quảng Ngãi, trong băn bản giải trình gửi đến các cơ quan chức năng cho rằng siêu thị không tổ chức chương trình khai trương mà chỉ mở cửa... thử nghiệm vào ngày 26/3.

Tuy nhiên trong thực tế, siêu thị thu hút 2.300 khách hàng đến mua sắm. Sự việc sau đó được yêu cầu chấn chỉnh nên siêu thị đã chấp hành tạm đóng cửa 3 ngày (27, 28, 29) theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Bà Thảo cũng cho biết siêu thị sẽ mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 30/3.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Minh Đạo, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đang tổ chức kiểm tra, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc để người dân tập trung đông trong ngày siêu thị Big C Quảng Ngãi mở cửa bán hàng, làm phát sinh nhiều nguy cơ lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng.

Ngoài ra, ông Đạo cũng khẳng định Big C Quảng Ngãi không được phép mở cửa trở lại trong ngày 30/3.

Hàng loạt lẵng hoa gửi đến chúc mừng khai trương Big C Quảng Ngãi ngày 26/3

"Phía doanh nghiệp có kế hoạch mở cửa lại là không thể chấp nhận. Việc này không thể giỡn được, tỉnh không đồng ý bởi dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp", ông Đạo nhấn mạnh.

Trước đó trong ngày 26/3, siêu thị Big C Quảng Ngãi khai trương, mở cửa hoạt động đã thu hút hàng nghìn người dân đến mua sắm, vui chơi.

Lượng khách trong ngày khai trương quá đông khiến khu vực tính tiền quá tải. Trong đó, khu vực bán khẩu trang y tế trở nên hỗn loạn. Sự kiện trên khiến nhiều người lo lắng vì diễn ra khi dịch Covid-19 đang có nguy cơ bùng phát.