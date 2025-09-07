Biết vợ chồng con trai định vay tiền mua ô tô, bố mẹ gọi điện thông báo một tin khiến các con vỡ òa

Tiết kiệm không chỉ là việc cắt giảm chi tiêu mà còn là cách sống có kế hoạch và kỷ luật. Đó là thói quen biết phân biệt đâu là nhu cầu thật sự, đâu là mong muốn nhất thời, biết ưu tiên những khoản cần thiết và dành một phần thu nhập cố định để tích lũy, bất kể ít hay nhiều. Tiền tiết kiệm giống như một tấm đệm an toàn, giúp ta không chới với khi gặp biến cố, đồng thời tạo nền tảng để thực hiện những mục tiêu lớn trong tương lai. Người biết tiết kiệm thường không giàu ngay nhưng chắc chắn sẽ bền vững hơn trên con đường tài chính của mình.

Ảnh minh họa

Và thực hiện việc tiết kiệm lâu dần sẽ thành thói quen, như vợ chồng ông Tư (67 tuổi) và bà Hòa (64 tuổi), sống ở ngoại thành Hà Nội, họ có thể tiết kiệm từ nguồn lương hưu tổng cộng 20 triệu/tháng, để ra được 500 triệu trong 3 năm cho con trai cả mua ô tô.

Từng đồng lương hưu đều có kế hoạch

Theo chia sẻ của bà Hòa, mỗi tháng, ông bà nhận tổng cộng 20 triệu lương hưu. Sau khi bàn bạc, họ thống nhất chỉ dùng 6 triệu cho sinh hoạt, còn lại 14 triệu đưa vào tiết kiệm.

Khoản chi mỗi tháng được phân bổ rất gọn:

4 triệu tiền ăn uống, chợ búa cho ông bà, chủ yếu là rau củ tự trồng thêm trong vườn để giảm chi phí.

1 triệu cho điện nước, gas và các khoản dịch vụ.

1 triệu dành các việc hiếu hỉ, thăm họ hàng hoặc đến tháng đi khám định kỳ.

"Chúng tôi không đi du lịch xa, cũng chẳng sắm sửa nhiều. Quần áo thì mặc từ nhiều năm trước, đồ đạc trong nhà hỏng mới thay. Quan trọng nhất là không tiêu vượt quá kế hoạch đã đề ra, tháng nào không dùng đến tiền hiếu hỉ thì sẽ gom góp lại dùng cho tháng sau, vì có tháng sẽ hết nhiều, có tháng hết ít", bà Hòa nói.

Thành quả từ sự kỷ luật và lối sống tiết kiệm

Trong 14 triệu còn lại mỗi tháng, ông Tư gửi vào ngân hàng, cứ được 100 triệu lại lập một cuốn sổ tiết kiệm để nâng lãi suất lên, ông thường gửi 6 tháng hoặc 1 năm, tùy lúc lãi suất cao hay thấp.

Chính sự kiên định và kế hoạch này đã giúp ông bà gom được hơn 500 triệu trong gần 3 năm.

Ảnh minh họa

Bà Hòa chia sẻ, khi biết vợ chồng con trai định vay tiền mua ô tô phục vụ công việc, ông bà quyết định rút 500 triệu trong số tiền tiết kiệm ra để cho con trai. Trước đó, ông bà đã dùng hết tiền để sửa sang lại nhà cửa, cơi nới sân vườn, 3 năm qua tiết kiệm thêm được hơn 500 triệu này cũng đã là một kết quả mĩ mãn. Khi ông bà gọi điện thông báo cho con trai con dâu biết sẽ cho tiền để các con mua ô tô, anh Trường - con trai ông - vỡ òa hạnh phúc, chị Yến - con dâu, cũng không ngờ bố mẹ chồng lại có thể chia sẻ gánh nặng giúp gia đình như vậy. Thấy các con vui, ông bà cũng mừng vì tuổi già vẫn có thể giúp con giúp cháu một phần tiền của, công sức.

Tiến tới, họ sẽ tiếp tục tiết kiệm để dành cho những tháng ngày sau này dưỡng già, phòng ốm đau đi viện nhưng cũng sẽ không quá mức cực đoạn, vẫn sẽ ăn uống tẩm bổ hơn một chút vì có sức khỏe mới có tất cả.

Câu chuyện của ông Tư bà Hòa cho thấy sức mạnh của kỷ luật và lối sống tiết kiệm. Dù mức thu nhập không cao, chỉ cần đều đặn dành ra một phần, cộng thêm kênh tích lũy an toàn như gửi ngân hàng, mua vàng, sau vài năm sẽ thành số tiền đáng kể, quan trọng là phải tách bạch rõ ràng giữa chi tiêu và tiết kiệm, không để cảm xúc chi phối.