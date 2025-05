Tối ngày 24/5/2025, Sở Y tế TP HCM cho biết Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM đã phối hợp với Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) thực hiện giải trình tự gen các mẫu bệnh phẩm COVID-19 trên địa bàn thành phố. Kết quả cho thấy 83% mẫu bệnh phẩm gần đây dương tính với biến thể mới NB.1.8.1.

Tại TP HCM, số ca mắc COVID-19 đang có xu hướng tăng. Trong giai đoạn từ tuần 16 đến tuần 20 (tức từ ngày 14-4 đến 18-5), trung bình mỗi tuần thành phố có 11 ca bệnh được báo cáo, tăng mạnh so với 15 tuần đầu năm (chỉ ghi nhận 1-2 ca mỗi tuần), báo Người lao động thông tin.

Theo báo Người lao động, NB.1.8.1 là một biến thể phụ của biến chủng XDV.1. Biến thể NB.1.8.1 đã được phát hiện tại 22 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Singapore, Mỹ và nhiều nước châu Âu.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), NB.1.8.1 không cho thấy khả năng trốn tránh miễn dịch. Tuy nhiên, do NB.1.8.1 mang nhiều đột biến liên quan đến vùng RBD của spike protein (khu vực đóng vai trò then chốt trong việc nhận diện tế bào) nên các chuyên gia y tế vẫn khuyến nghị tiếp tục giám sát để đánh giá rõ hơn nguy cơ tái nhiễm hoặc giảm hiệu quả vaccine, theo báo VnExpress.

WHO đánh giá NB.1.8.1 có lợi thế tăng trưởng cao hơn rõ rệt so với các biến chủng như XEC, đặc biệt trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Á đã ghi nhận tình trạng nhập viện tăng. Tốc độ lan nhanh của NB.1.8.1 khiến giới khoa học cảnh báo về một chu kỳ bùng phát dịch mới, nhất là vào mùa hè và mùa đông, các thời điểm thường ghi nhận đỉnh dịch.

6 triệu chứng cần chú ý của biến thể NB.1.8.1

Theo trang Times of India, NB.1.8.1 gây ra các triệu chứng tương tự các biến thể Omicron trước đây. 6 triệu chứng phổ biến nhất được ghi nhận bao gồm:

- Đau họng

- Mệt mỏi

- Ho nhẹ

- Sốt

- Đau nhức cơ

- Nghẹt mũi

Ngoài ra, các chuyên gia đã ghi nhận thêm một số dấu hiệu khác như tăng thân nhiệt dai dẳng, chán ăn, đau đầu và rối loạn tiêu hóa nhẹ.

Ho nhẹ có thể là một trong những triệu chứng cảnh báo COVID-19.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng ngừa cơ bản để hạn chế lây lan NB.1.8.1, bao gồm: tiêm vaccine đầy đủ và tiêm nhắc lại, đeo khẩu trang ở nơi đông người hoặc không gian kín, thường xuyên rửa tay và hạn chế tiếp xúc gần với người có triệu chứng. Khi có dấu hiệu nghi nhiễm người dân nên thực hiện xét nghiệm sớm và thực hiện cách ly nếu mắc bệnh để tránh lây lan virus.

