Biển người vây kín cặp đôi đẹp nhất Trung Quốc hiện tại: Trung tâm thương mại thất thủ, thông báo không tiếp thêm khách

Những ngày qua, Trương Tịnh Nghi và Lý Hiện đang thu hút được không ít sự chú ý khi cùng tham gia ghi hình cho bộ phim ngôn tình hiện đại Vụ Lý Thanh. Cả hai đều gây ấn tượng vì những tạo hình đẹp nao lòng - có thể coi là một trong những cặp đôi đẹp nhất Cbiz thời điểm hiện tại, chemistry ấn tượng và trông cực kỳ xứng đôi vừa lứa ở mọi khoảnh khắc xuất hiện chung.

Trương Tịnh Nghi và Lý Hiện nên duyên trong phim tình cảm đô thị Vụ Lý Thanh.

Mới đây, đoàn phim Vụ Lý Thanh tới một trung tâm thương mại để thực hiện cảnh quay cặp đôi chính cùng nhau đi siêu thị. Được biết để phục vụ cho cảnh quay này, ekip đã thuê nguyên một siêu thị. Thông tin này sau đó nhanh chóng lan truyền, khiến cho lượng người khổng lồ đổ về đây.

Rất đông khán giả muốn được thấy tận mắt khung cảnh Lý Hiện và Trương Tịnh Nghi chung khung hình.

Rõ ràng sức hút của Lý Hiện và Trương Tịnh Nghi là rất lớn.

Từ những video được chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy cả biển người hâm mộ phủ kín các tầng, "bao vây" lấy hai người chỉ để chứng kiến tận mắt cặp trai tài gái sắc này. Thậm chí, trung tâm thương mại còn phải ra thông báo không tiếp thêm khách vì quá đông. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy sức hút của Lý Hiện và Trương Tịnh Nghi nói riêng, cũng như là dự án Vụ Lý Thanh nói chung.

Cả hai đều có những tạo hình đẹp nao lòng.

Thực tế, không phải tự dưng mà Vụ Lý Thanh dù chỉ mới quay chưa lâu đã tạo được tiếng vang lớn đến thế. Bên cạnh sự nổi tiếng của bộ đôi diễn viên chính, việc cả hai tỏ ra cực kỳ đẹp đôi trong những hình ảnh leak hay tư liệu đoàn phim đăng tải cũng là lý do giúp phim trở nên viral, nhận nhiều sự kỳ vọng từ khán giả.

Cảnh hôn đầy cảm xúc của cả hai được leak ra từ phim trường.

Nói thêm về nội dung của Vụ Lý Thanh, bộ phim xoay quanh tình yêu của Trần Thanh Vụ và Mạnh Phất Uyên. Gia đình hai họ Trần - Mạnh có mối quan hệ thân thiết, hướng đến mối quan hệ thông gia khi muốn kết duyên cho cặp thanh mai trúc mã Trần Thanh Vụ - Mạnh Kỳ Nhiên.

Dẫu vậy, trong mối quan hệ này, chỉ có Trần Thanh Vụ đơn phương mà thôi, còn Mạnh Kỳ Nhiên lại không muốn chấp hận sự sắp đặt này. Trần Thanh Vụ gặp trắc trở trong chuyện tình cảm, chịu áp lực từ công việc, người chia sẻ cùng cô lại là cậu cả nhà họ Mạnh - Mạnh Phất Uyên. Cuối cùng, Trần Thanh Vụ dần yêu anh. Và ở chiều ngược lại, dù Mạnh Phất Uyên luôn giữ hình tượng mẫu mực, nhưng từ lâu anh đã thầm dành tình cảm cho người vốn được an bài để gả cho em trai mình.

nguồn: Douyin, Xiaohongshu