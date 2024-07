Biến căng: YSL gián tiếp tố Sana (TWICE) bắt chước Rosé (BLACKPINK), thái độ phân biệt đối xử khiến fan nổi trận lôi đình

Vụ scandal phân biệt đối xử của Yves Saint Laurent hiện đang khiến cả mạng xã hội, đặc biệt là fandom của 2 nữ thần Kpop Sana (TWICE) và Rosé (BLACKPINK) đồng loạt phẫn nộ. Nguyên nhân bắt nguồn từ động thái được cho là hạ bệ Sana và nâng tầm Rosé công khai trên Instagram. Ngọn nguồn vụ ồn ào bắt nguồn từ bài đăng của brand cao cấp Pháp về sự kiện Sana tham dự - Yves Saint Laurent Beauté (YSL Beauty) tại Nhật Bản. Tại đây, cô chính thức được thương hiệu làm đẹp Pháp tuyên bố trở thành tân đại sứ khu vực Nhật Bản.

Chuyện không có gì để bàn cãi nếu như YSL không công khai trả lời 1 bình luận của 1 antifan tố Sana là bản sao của Rosé bằng 1 hình trái tim màu trắng cùng biểu tượng sao long lanh. Động thái của nhà mốt này gây ra trận tranh cãi nảy lửa. 1 chiều dư luận vô cùng giận dữ vì cho rằng YSL mượn lời fan để tố cáo nữ thần nhóm TWICE và thể hiện thái độ "nhất bên trọng nhất bên khinh" giữa 2 nữ idol. 1 chiều khác lại bênh vực rằng đội ngũ truyền thông của YSL có lẽ đã trả lời nhầm hoặc đọc chưa kỹ bình luận này nên mới có sai sót như trên, bởi không có nhãn hàng nào lại thiếu khôn ngoan đến mức tự dìm đại sứ mới do chính mình vừa bổ nhiệm.

Bình luận của YSL Beauty hưởng ứng ý kiến hạ bệ Sana và nâng tầm Rosé ngay dưới bài đăng tuyên bố vị trí đại sứ của nữ idol nhóm TWICE làm nổ ra vụ tranh cãi dữ dội. Bình luận của antifan này có nội dung: "Không ai có thể sánh được với bản gốc, không ai cả" rồi tag tên của Rosé, tố Sana bắt chước giọng ca chính của BLACKPINK

Fan bất bình vì Sana bỗng trở thành nạn nhân của ồn ào không đáng có ngay bài đăng giới thiệu tư cách đại sứ đầu tiên của YSL và phẫn nộ vì nữ idol bị chính nhãn hàng mình đại diện gián tiếp tố bắt chước...

... cô bạn trong nhóm nhạc đối thủ Rosé

Mặc dù ban đầu dư luận chia làm 2 chiều, song giờ đây phần ý kiến bênh vực đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong làn sóng phản đối mạnh mẽ của fandom nhà nữ thần Sana. Đông đảo người hâm mộ yêu cầu YSL giải thích và đưa ra lời xin lỗi với Sana. Từ khoá yêu cầu xin lỗi #YSL_ApologizeToSana leo lên top trending của mạng xã hội X nhiều giờ qua, nhưng YSL vẫn chưa có bất kỳ động thái làm rõ nào.

Bên cạnh fandom của Sana, bộ phận người hâm mộ của Rosé cũng không khỏi bất bình vì tự nhiên idol nhà mình bị kéo vào tranh cãi không đáng có. Người hâm mộ chân chính cũng lên án fan có bình luận "kích war" ban đầu, tố fan này cố tình tố Sana bắt chước Rosé để rước antifan cho nữ idol nhà YG.

Sana và Rosé có vị trí khác nhau nhưng đều đại diện hình ảnh cho YSL nên không tránh khỏi việc bị so sánh. Song bình luận nâng tầm 1 bên để hạ bệ 1 bên như của antifan trên và động thái thiếu khéo léo của YSL lại khó có thể chấp nhận được, thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với cả 2 nữ idol

Được biết, Rosé và Sana vốn đều là đại sứ của YSL nhưng có vị trí, nhiệm vụ khác nhau. Rosé là đại sứ toàn cầu của YSL, quảng bá cho tất cả dòng sản phẩm từ thời trang cho đến làm đẹp. Trong khi đó, Sana lại phụ trách riêng mảng làm đẹp của YSL tại Nhật Bản vì cô có vị thế lớn, lượng fan khủng ở thị trường xứ sở mặt trời mọc.



Mọi sự so sánh là khập khiễng và nhạy cảm, nhưng 2 nữ idol cũng không tránh khỏi việc bị đặt lên bàn cân vì sự cạnh tranh tự nhiên trong giới giải trí, thời trang và đặc biệt là mối quan hệ được cho là đối đầu của TWICE - BLACKPINK ở Kpop. Tuy giữa 2 nhóm và fandom của 2 nhóm luôn tồn tại sự cạnh tranh, các thành viên TWICE - BLACKPINK vẫn giữ mối quan hệ rất thân thiết trong suốt nhiều năm qua. Lần này, người hâm mộ tỉnh táo hơn rất nhiều và chủ yếu hướng ý kiến chỉ trích về phía YSL vì hành động thiếu khéo léo, phân biệt đối xử.

Hiện người hâm mộ vẫn chờ động thái chính thức của YSL.



Các thành viên của BLACKPINK và TWICE vốn có quan hệ tốt đẹp nhưng thường xuyên bị lôi vào các vụ tranh cãi, so sánh vì vị thế của 2 nhóm trên thị trường giải trí

