Rầm rộ tranh cãi Jennie - Rosé lạm quyền với vệ sĩ tại Mỹ

Vào ngày 6/5, Rosé bất ngờ chia sẻ ảnh dạo chơi trên đường phố New York, Mỹ với Jennie. Đây là lần hiếm hoi 2 thành viên tái ngộ sau khi hoạt động độc lập với YG nên ngay lập tức, loạt ảnh này đã gây bão mạng xã hội. Jennie đến New York để dự Met Gala, còn Rosé tham dự sự kiện của thương hiệu trang sức xa xỉ Tiffany & Co.

Tuy nhiên, những bức ảnh này đã gây ra tranh cãi trên mạng xã hội. 1 số netizen chỉ trích 2 thành viên BLACKPINK "lạm quyền", mắc bệnh ngôi sao khi để vệ sĩ che ô cho trên suốt đường đi: "Họ nên mang ô riêng của mình", "Quá đáng rồi đấy", "Thảnh thơi quá nhỉ"... Nhưng rất nhanh chóng sau đó, nhiều người đã phản bác rằng đó là công việc của vệ sĩ, và việc vệ sĩ che ô cho Rosé - Jennie cũng là cách bảo đảm an toàn cho 2 cô gái.

Rosé - Jennie dạo chơi ở New York gây náo động mạng xã hội

Tuy nhiên 2 nữ idol bị chỉ trích lạm quyền vì để vệ sĩ che ô trong suốt đường đi

Sau quãng thời gian dài thương thảo hợp đồng, cuối cùng 4 thành viên BLACKPINK đã quyết định chỉ gia hạn hợp đồng nhóm với YG. Họ đều thành lập công ty riêng để tự phát triển sự nghiệp cá nhân. Ngay lập tức, các thành viên đều có thêm nhiều lịch trình hơn hẳn so với thời ở YG.

Tại Kpop không có nhiều nhóm nhạc vượt qua được "lời nguyền 7 năm". Tuy nhiên BLACKPINK là 1 trường hợp khác. Họ không những vượt qua lời nguyền, mà còn tạo ra mô hình hoạt động chưa từng có tại Kpop và trên thế giới. Đó chính là cả 4 thành viên đều thành lập công ty riêng để quản lý hoạt động cá nhân, đồng thời duy trì hoạt động nhóm dưới trướng YG Entertainment. Có khá nhiều ý kiến ngờ vực tương lai của BLACKPINK sau khi chuyển đổi sang mô hình hoạt động này. Nhưng nếu "Hắc Hường" thành công cân bằng giữa hoạt động cá nhân và hoạt động tập thể, nhóm sẽ trở thành "sách giáo khoa", tấm gương điển hình tại Kpop.

Rosé xinh như búp bê sống trong sự kiện của Tiffany & Co. ở New York

Còn Jennie đến New York để tham dự Met Gala năm thứ 2 liên tiếp

