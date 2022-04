Biến căng: HYBE bị Ủy ban chống Tham nhũng thanh tra, nghi vấn hối lộ 100 phóng viên vì vấn đề BTS nhập ngũ

Vào ngày 15/4, tờ 4th News đã đưa tin Ủy ban quốc gia Phòng chống Tham nhũng và Nhân quyền Hàn Quốc đã quyết định thực hiện thanh tra HYBE Labels. Nguyên nhân đến từ chuyến tham quan Las Vegas, Mỹ miễn phí công ty tài trợ cho khoảng 100 phóng viên. Nếu phát hiện điểm bất hợp pháp, Ủy ban Phòng chống Tham nhũng sẽ yêu cầu công tố viên và cảnh sát vào cuộc.

Theo đó, HYBE Labels đã mời khoảng 100 phóng viên từ khắp các báo đài Hàn Quốc đến xem concert của BTS tại Las Vegas, Mỹ từ ngày 8-9/4. Công ty đài thọ toàn bộ chi phí cho chuyến đi, bao gồm cả tiền vé máy bay, chi phí ăn ở và xét nghiệm COVID-19. Theo nhiều nhà quan sát, chuyến đi này bị cho là hình thức HYBE hối lộ các phóng viên, nhằm tạo ra luồng dư luận tốt về vấn đề nghĩa vụ quân sự của BTS.

100 phóng viên Hàn Quốc đã được đài thọ đi lại, ăn ở...

... để đến Las Vegas, Mỹ xem concert của BTS

Phía HYBE cho biết họ không vi phạm Đạo luật chống hối lộ Kim Young Ran. Đại diện của công ty cho biết sau khi đối chiếu với đạo luật, họ xác định rằng chuyến đi này không phạm luật. Công ty không mời đích danh phóng viên mà chỉ gửi thông cáo báo chí. Những ai muốn tham gia đều phải nộp đơn đăng ký và HYBE đã chốt danh sách cuối cùng.

Trên thực tế, chuyến đi này kéo dài 5 ngày 4 đêm, khởi hành từ lúc 20h40 ngày 7/4 tại sân bay Incheon. Sau khi đến Las Vegas, các phóng viên được sắp xếp nghỉ ngơi tại khách sạn MGM Grand. Vào ngày 8/4, họ được đi xem triển lãm ảnh BTS, cửa hàng pop-up, buổi audition tuyển thực tập sinh tại Mỹ và chương trình phun nước Bellagio phát các ca khúc của BTS. Trong bữa trưa, các phóng viên được phục vụ suất ăn các món Hàn Quốc mà BTS yêu thích tại nhà hàng Cafe in the City.

Đến ngày 9/4, các phóng viên tham dự cuộc họp với nhân viên HYBE về dự án The City và BTS Permission to Dance on Stage. Vào lúc 19h30 tối, 100 phóng viên đến xem đêm concert thứ 2 của BTS tại sân vận động Allegiant. Vào ngày 10/4, họ nghỉ ngơi buổi sáng, đi chuyến bay lúc 11h trưa và về Hàn vào lúc 5h sáng ngày 12/4.

Các phóng viên được ở khách sạn MGM Grand sang chảnh và tham quan nhiều nơi trước khi đến xem concert của BTS

Theo Đạo luật chống hối lộ Kim Young Ran, nếu 1 phóng viên nhận tiền hoặc vật phẩm tài trợ có giá quá 1 triệu won (20 triệu đồng)/lần hoặc 3 triệu won (60 triệu đồng)/năm, phóng viên đó sẽ bị phạt tù 3 năm hoặc 30 triệu won (600 triệu đồng). Người đưa hối lộ cũng phải nhận mức án tương tự. Hiện ước tính chi phí HYBE bỏ ra cho mỗi phóng viên ít nhất là 2 triệu won (40 triệu đồng)/người.

Tuy nhiên phía HYBE khẳng định chuyến đi của họ nằm trong trường hợp ngoại lệ của Đạo luật. Công ty cho rằng những khoản chi này đều là "công tác phí", nằm trong phạm vi bình thường của công việc nên không vi phạm Đạo luật chống hối lộ. Tuy nhiên nhiều luật sư cao cấp không đồng tình với lời giải thích của công ty. Theo họ, tiền vé máy bay khứ hồi và tiền thuê khách sạn dành cho các phóng viên có thể được hiểu là nằm ngoài phạm vi bình thường. Nếu chi phí này do cơ quan chủ quản của phóng viên chi trả mới là không phạm luật. "Phạm vi bình thường" của HYBE trong trường hợp này chỉ là chi phí xe đưa đón phóng viên giữa khách sạn và nơi biểu diễn.

HYBE sẽ vi phạm Đạo luật nếu đài thọ tiền vé máy bay cho phóng viên. Họ chỉ được phép chi trả tiền xe đưa đón phóng viên từ khách sạn đến nơi biểu diễn concert

Nhiều nhà phê bình cho rằng chuyến đi có quy mô lớn bất thường HYBE dành cho truyền thông được cho là để tạo luồng dư luận tích cực khi xem xét vấn đề nghĩa vụ quân sự của BTS. Hiện tại, các thành viên đã đến độ tuổi nhập ngũ nhưng Chính phủ vẫn chưa có quyết định chính thức rằng họ sẽ nhập ngũ như bình thường hay được miễn hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự đặc biệt.

Trong cuộc họp báo tại khách sạn MGM Grand Las Vegas, đại diện của HYBE đã công khai nêu quan điểm về vấn đề nghĩa vụ quân sự của "gà nhà": "Chúng tôi hy vọng rằng Quốc hội sẽ có kết luận sửa đổi Đạo luật Nghĩa vụ Quân sự trong thời gian ngắn nhất. Những thay đổi liên tiếp khiến thời gian nhập ngũ của nghệ sĩ trở nên khó đoán. Vì vậy rất khó để lên kế hoạch cho các thành viên. Hiện tại các thành viên đang giao phó công việc liên quan đến nghĩa vụ quân sự cho công ty. Mong Quốc hội sẽ đưa ra kết luận có lợi cho cả xã hội và nghệ sĩ".

Mặc dù các thành viên BTS khẳng định luôn sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ nhưng sau phát ngôn này từ phía công ty, công chúng đã có phản ứng xấu về vấn đề nghĩa vụ quân sự của nhóm.

Hiện tại, Chính phủ vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về nghĩa vụ quân sự của BTS

