Biến căng giữa đêm: Chaeyoung (TWICE) bị tung ảnh hẹn hò, bạn trai tin đồn dọa tung clip say xỉn, để lộ tranh khỏa thân

Vào tối 5/11, trên mạng xã hội Hàn Quốc, dân tình đã nháo nhào trước 1 loạt bằng chứng hẹn hò của nữ idol đình đám Chaeyoung (TWICE). Trong hình ảnh này, mỹ nhân của TWICE bị bắt gặp đi hẹn hò, mua sắm với 1 người đàn ông lạ mặt. Sở dĩ dân mạng nhận ra là do Chaeyoung đội chiếc mũ trắng yêu thích, từng được cô nàng khoe trên Radio Star.

Chiếc mũ cô gái trong tấm ảnh đội...

... chính là chiếc mũ yêu thích của Chaeyoung, từng được khoe trên Radio Star

Theo tin đồn, bạn trai cô nàng rapper của TWICE là 1 nghệ sĩ xăm hình tên Jeong Seung Hyun (Chimhwasa), hơn cô 9 tuổi. Cặp đôi đã hẹn hò được hơn 1 năm, từ trước khi TWICE quảng bá ca khúc Fancy. Nhiều fan tìm ra bằng chứng Chaeyoung và bạn trai từng đi du lịch châu Âu với nhau, có nhẫn đôi và toàn bộ hình xăm trên người nữ idol đều do nghệ sĩ này thực hiện.

Bạn trai tin đồn của rapper TWICE là 1 nghệ sĩ xăm, lớn hơn cô 9 tuổi. Có nguồn tin cho rằng em trai của Chaeyoung cũng theo dõi người đàn ông này trên Instagram.

Fan cho rằng những hình xăm trên người Chaeyoung đều là tác phẩm của bạn trai.

Cặp đôi đi du lịch Paris cùng nhau và còn đội mũ đôi.

Cùng đeo nhẫn đôi.

Những nốt ruồi và hình xăm của cô gái trong ảnh người thợ xăm đăng trùng khớp với Chaeyoung.

Tin đồn này ngay lập tức khiến nhiều dân mạng bị chấn động. Phần lớn đều không thể tin 1 nữ idol xinh đẹp, trẻ trung lại có thể hẹn hò 1 người đàn ông lớn hơn nhiều tuổi và là người bình thường. Đặc biệt, fan càng thêm sốc nặng khi nghệ sĩ xăm này từng đăng hình vẽ khỏa thân 1 người phụ nữ lộ liễu lên Instagram cá nhân và chửi bới, dọa tung clip Chaeyoung say xỉn nếu các fan của cô nàng vẫn tiếp tục làm phiền.

Bức vẽ khỏa thân gây sốc bạn trai tin đồn của Chaeyoung từng đăng tải.

Bức vẽ cô gái tóc ngắn được cho là khá giống Chaeyoung, có nốt ruồi dưới môi giống hệt.

Fan xác nhận bạn trai tin đồn dọa tung video say xỉn của Chaeyoung nếu vẫn bị fan của cô nàng làm phiền.

Bình luận của Knet:

- Vấn đề không phải hẹn hò, mà là hẹn hò với ai. Ông này đang hẹn hò 1 nữ idol kém 9 tuổi trẻ đẹp, rồi đăng mấy hình ảnh lộ liễu lên Instagram và chửi bới fan. Thậm chí còn dọa tung video bạn gái say xỉn. Bị sao vậy? - Đẳng cấp của TWICE thừa sức kiếm 1 chàng trai tốt mà. Sao lại thế này? - Cái bức tranh khỏa thân thực sự là điên rồi, anh ta cũng có vấn đề rồi. - Từ khi tự cắt phăng tóc là biết Chaeyoung là con người nổi loạn mà, các thành viên cũng bảo cô nàng thích gì làm nấy. - Chị ơi ít nhất nên gặp người xứng đáng chứ. Em là fan idol khác nhưng cũng quá sốc. - Hôm qua và cả hôm nay họ vẫn mang đồ đôi.

Hiện tại, chủ đề này vẫn đang gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Cả JYP Entertainment và Chaeyoung vẫn chưa đưa ra phản hồi về tin đồn này.

