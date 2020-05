Top 30 nữ idol hot nhất hiện nay: TWICE bất ngờ không lọt vào top 10, hạng 1 kém nổi gây choáng vì vượt cả Jennie - Irene

Mới đây, Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc đã tiết lộ BXH thương hiệu tháng 5 của các nữ idol. BXH này dựa trên kết quả đánh giá các tiêu chí khác nhau như tần suất tham gia hoạt động, mức độ phủ sóng truyền thông, chỉ số mạng xã hội và khả năng nhận thức cộng đồng của 510 nữ idol từ ngày 16/4 đến 16/5.



Bảng xếp hạng thương hiệu các idol nữ tháng này xuất hiện nhiều điều bất ngờ. Trong khi các thành viên của TWICE mất dạng trong top 10, Jennie (BLACKPINK) và Irene (Red Velvet) lại bị một cái tên mới nổi vượt mặt. Theo đó, Arin (Oh My Girl) đã vượt qua 2 cái tên đình đám là Irene và Jennie để giữ hạng 1. Ngoài Arin, còn có 4 thành viên khác của Oh My Girl lọt vào top 10.

1. Arin (Oh My Girl)

Arin dẫn đầu với tổng số điểm là 2.569.500 điểm, tăng 238,62%. Đây quả thực là một con số ấn tượng, đặc biệt là với một cái tên kém nổi như Arin. Kết quả phân tích cho thấy, phản ứng tích cực của cộng đồng dành cho Arin là 82,51%

2. Irene (Red Velvet)



Irene giữ vị trí thứ 2 với 2.477.099 điểm, tăng 86,76% so với tháng trước

3. Jennie (BLACKPINK)

Jennie khiêm tốn đứng thứ 3 trong BXH, số điểm của cô nàng là 2.461.179, cách Irene một khoảng rất nhỏ

4. Hyojung (Oh My Girl)



Trở lại với “Nonstop”, Oh My Girl đã dần được công chúng biết đến nhiều hơn. Nhờ đó, Hyojung đã lọt vào top 10 BXH ở vị trí thứ 4

5. YooA (Oh My Girl)



Vị trí thứ 5 trong BXH thuộc về YooA

6. Jiho (Oh My Girl)



Vị trí thứ 6 tiếp tục thuộc về một thành viên Oh My Girl - Jiho

7. Taeyeon (SNSD)



Đàn chị Taeyeon vẫn được khán giả vô cùng yêu thích, cô nàng vượt mặt hàng loạt đàn em đình đám khác giữ vị trí thứ 7

8. Joy (Red Velvet)



Joy giữ hạng 8 trong BXH tháng 5 này

9. Seunghee (Oh My Girl)



Seunghee là thành viên cuối cùng của Oh My Girl lọt vào top 10

10. Naeun (Apink)



Vị trí cuối cùng trong top 10 thuộc về Naeun

Các thành viên TWICE mất dạng trong top đầu

Những thứ hạng còn lại trong top 30: 11. Jisoo (BLACKPINK)

12. Naeun (APRIL) 13. Binnie (Oh My Girl) 14. Sowon (GFriend) 15. Solar (MAMAMOO) 16. Mimi (Oh My Girl) 17. SinB (GFriend) 18. Wonyoung (IZ*ONE) 19. Hwasa (MAMAMOO) 20. Yoona (SNSD) 21. Umji (GFRIEND) 22. Seolhyun (AOA) 23. Seulgi (Red Velvet) 24. Chuu (LOONA) 25. Nayeon (TWICE) 26. Lisa (BLACKPINK) 27. Wheein (MAMAMOO) 28. Sana (TWICE) 29. Soyeon ((G)I-DLE) 30. Yuri (SNSD)

Nguồn: Soompi