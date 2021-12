BIẾN: Bạn gái cầu thủ Quang Hải bị doạ tạt axit, đang cầu cứu khắp nơi

Cảnh báo! Cảnh báo!

Thời gian gần đây Huyền và gia đình liên tục nhận được những cuộc gọi và những tin nhắn ĐE DỌA.

Những đối tượng này liên lạc bằng mọi cách và gây sức ép rất lớn tới Huyền và gia đình trong những ngày gần đây.

Mọi việc đang bị đẩy đi rất xa vì họ còn đe doạ sẽ hành hung, tạt axit bố mẹ Huyền.

Họ đe dọa sẽ làm 1 FB giống Huyền và rip FB chính chủ sau đó đi lừa đảo, ghép ảnh nhạy cảm đăng lên các hội nhóm các group.

Không những thế còn nói sẽ tạo phốt bôi nhọ danh dự cũng như ảnh hưởng rất lớn tới công việc của Huyền.

Thời gian này Huyền và bố mẹ thật sự bị khủng hoảng và rất lo lắng. Vậy nên sáng ngày hôm nay Huyền đã lên công an Phòng an ninh mạng và PCTP sử dụng Công nghệ cao để nhờ công an vào cuộc làm rõ vấn đề, để Huyền cũng như gia đình trở lại cuộc sống bình thường.

Mong mọi người đọc và thông cảm nếu như sau status này có thể FB của Huyền sẽ bay màu. Hoặc có 1 quả phốt nào từ trên trời rơi xuống làm Huyền nổi như cồn chẳng hạn.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm và yêu thương Huyền.