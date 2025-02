Bích Ngọc bác tin "phim giả tình thật" với Thuận Nguyễn

Thời gian gần đây, vai diễn Trung Quân do Thuận Nguyễn thủ diễn và Bình An do Bích Ngọc thủ diễn trong phim "Hạnh phúc bị đánh cắp" phần 2 được khán giả yêu thích.

Thuận Nguyễn và Bích Ngọc được khán giả yêu thích khi vào vai cặp đôi trong "Hạnh phúc bị đánh cắp" phần 2

Cả hai diễn ăn ý, tạo được "phản ứng hóa học" tốt đến mức khán giả luôn mong chờ cảnh quay chung của cả hai. Tương tác của cả hai tự nhiên đến mức khiến không ít người xem thắc mắc liệu có phải "phim giả tình thật".

Họ đồng loạt "đẩy thuyền" cho cặp đôi này một cách nồng nhiệt, dành nhiều lời khen ngợi: "Cặp này dễ thương, diễn cũng tự nhiên nữa", "Phim này chọn diễn hay ghê, Thuận Nguyễn và Bích Ngọc hợp vai quá luôn", "Hai bạn dễ thương, ngoài đời thật được như thế này thì tuyệt vời", "Bị nghiện cặp này rồi, ngày nào cũng trông ngóng"…

"Tôi rất cảm ơn sự yêu thích của khán giả dành cho mình và anh Thuận Nguyễn cũng như toàn bộ ê-kíp. Tôi rất vui khi khán giả yêu thích cặp đôi Trung Quân và Bình An. Bên cạnh mạch phim kịch tính, tôi hy vọng phim cũng sẽ mang lại những phút giây thoải mái cho khán giả" - Bích Ngọc bày tỏ.

Cô cũng bác bỏ nghi vấn "phim giả tình thật" với Thuận Nguyễn, khẳng định cả hai chỉ là đồng nghiệp của nhau.

"Tôi luôn tập trung hết sức và cố gắng làm tốt nhất trong khả năng của mình. Ở ngoài, tôi và anh Thuận thoải mái trao đổi với nhau nên vào phim cũng "mượt" hơn chút. Cảm ơn anh Thuận đã luôn hỗ trợ và giúp đỡ tôi trong các cảnh quay. Tôi và anh Thuận là đồng nghiệp luôn giúp đỡ nhau trong công việc" - Bích Ngọc thổ lộ.

Cả hai có nhiều cảnh lãng mạn bên nhau

Bích Ngọc khẳng định cô và Thuận Nguyễn là đồng nghiệp

Không có phim giả tình thật

Phim "Hạnh phúc bị đánh cắp" phần 2 lên ứng dụng VieON vào 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 4 hằng tuần và phát sóng lúc 18 giờ 50 phút từ thứ sáu đến chủ nhật hằng tuần trên kênh VTV9.