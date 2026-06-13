Sáng ngày 10/6, bà He (64 tuổi), đến từ thị trấn Wolong, huyện Zitong, thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ra vườn rau hái rau như thường lệ thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó cắn vào tay phải. Bà theo bản năng hất nó ra và phát hiện đó là một con rắn. Bà lập tức nhặt một cục bùn và giết chết con rắn. Lo lắng rằng huyện có thể không có thuốc giải độc, bà đã sơ cứu đơn giản tại nhà trước khi được cháu trai lái xe đưa đến Bệnh viện Trung ương Miên Dương. Bà mang theo con rắn để các bác sĩ có thể nhanh chóng xác định loài.

Con rắn được người phụ nữ mang tới bệnh viện.

Hơn 1 giờ sau, bà Hà đến khoa cấp cứu của Bệnh viện Trung ương Miên Dương. Nhân viên y tế ngay lập tức tiến hành đánh giá toàn diện vết thương của bà. Các bác sĩ quan sát thấy trên ngón tay bà có những vết cắn điển hình của răng rắn, kèm theo sưng tấy đáng kể. Dựa trên mẫu rắn do bệnh nhân cung cấp, và thông qua quá trình nhận dạng chuyên nghiệp và xác minh bằng phần mềm nhận dạng AI, loài rắn gây ra vết cắn cuối cùng được xác định là rắn lục đuôi ngắn.

Rắn lục đuôi ngắn là một trong những loài rắn độc phổ biến nhất ở khu vực Miên Dương và các bệnh viện địa phương luôn dự trữ thuốc giải độc quanh năm để đảm bảo điều trị kịp thời cho bệnh nhân bị loại rắn này cắn.

Bệnh viện đã lập kế hoạch điều trị cho cụ bà, cung cấp các phương pháp điều trị cơ bản như thuốc chống dị ứng và chống nhiễm trùng, đồng thời sử dụng thuốc uống và thuốc bôi trị rắn cắn. Đội ngũ y tế cũng theo dõi sát sao tình trạng vết thương và chuẩn bị các phương pháp điều trị dự phòng như dẫn lưu và giảm áp vết thương. Toàn bộ quá trình điều trị diễn ra hiệu quả và thành công.

Hiện các chỉ số sinh tồn của bà He đã ổn định.

Về vấn đề có nên mang rắn độc đến bệnh viện sau khi bị rắn cắn hay không, các bác sĩ chỉ ra rằng, nếu đảm bảo an toàn cho cả nạn nhân và nhân viên y tế, việc mang theo toàn bộ xác rắn có thể giúp bác sĩ nhanh chóng và chính xác xác định loài rắn, lựa chọn thuốc giải độc phù hợp và rút ngắn thời gian chẩn đoán. Tuy nhiên, việc bắt hoặc đánh rắn độc tiềm ẩn nguy cơ bị cắn lại và việc đuổi bắt hoặc đánh rắn sống một cách mù quáng là không được khuyến khích. Nếu điều kiện không cho phép, việc chụp ảnh hình dạng, đầu và các dấu hiệu trên thân rắn bằng điện thoại di động cũng có thể cung cấp thông tin hữu ích cho việc chẩn đoán của bác sĩ.

Hiện tại, các chỉ số sinh tồn của bà He ổn định, bà đang ở lại bệnh viện để theo dõi và điều trị thêm theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Các bác sĩ nhắc nhở người dân rằng mùa hè là mùa cao điểm hoạt động của rắn. Chúng thường được tìm thấy ở các vườn rau, khu vực có cỏ, bờ ruộng và xung quanh các nhà cũ. Người dân phải cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi làm việc hoặc đi bộ ngoài trời. Nếu bị rắn cắn, hãy giữ bình tĩnh, đến bệnh viện có khả năng điều trị rắn cắn và có sẵn thuốc giải độc càng sớm càng tốt. Không được chạy, vì điều này sẽ làm tăng tốc độ lan truyền nọc độc, không được sử dụng các biện pháp chữa trị tại nhà không đúng cách như hút nọc độc, băng chặt vết thương hoặc chườm đá.