Ngày 24/11, tờ Nate đưa tin Bi Rain là khách mời của chương trình giải trí Teum Man Na Myeon (SBS). Tại đây, nam diễn viên khiến các đồng nghiệp trong giới kinh ngạc khi cho biết anh bị gan nhiễm mỡ. "Lúc nghe tôi nói kết quả kiểm tra sức khỏe bị gan nhiễm mỡ, vợ tôi cũng sửng sốt như mọi người. Ngày nào tôi cũng tập luyện, vậy mà không hiểu tại sao lại như thế này", Bi Rain nói.

Thông tin Bi Rain bị gan nhiễm mỡ gây bất ngờ bởi nam nghệ sĩ vốn được xem là một trong những ngôi sao có ý thức tự chăm sóc bản thân hàng đầu showbiz Hàn Quốc. Anh từng tiết lộ tỷ lệ mỡ cơ thể của mình có thời điểm chỉ ở mức 0%.

Theo tờ Nate, gan nhiễm mỡ là tình trạng chất béo tích tụ quá mức trong tế bào gan. Thông thường, một người được chẩn đoán mắc bệnh khi lượng mỡ tích tụ chiếm từ 5% tế bào gan trở lên. Bên cạnh việc tiêu thụ quá nhiều đồ uống có cồn, tình trạng béo phì, tiểu đường và rối loạn mỡ máu cũng là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến căn bệnh này. Ở giai đoạn đầu, gan nhiễm mỡ thường không có triệu chứng rõ ràng. Tuy nhiên, nếu không được kiểm soát, bệnh có thể tiến triển thành viêm gan nhiễm mỡ, xơ hóa gan, xơ gan, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư gan. Việc giảm cân, điều chỉnh chế độ ăn uống và duy trì thói quen tập luyện thường xuyên đóng vai trò quan trọng trong quá trình kiểm soát bệnh.

Bi Rain cho biết anh bị mắc gan nhiễm mỡ dù ngày nào cũng rèn luyện sức khỏe. Ảnh: X.

Ngoài bị gan nhiễm mỡ, Bi Rain còn được chẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ C5-C6, hẹp ống sống thắt lưng L5-L6. Hai căn bệnh này khiến tài tử hàng đầu xứ Hàn phải chịu đựng những cơn đau lưng và đau eo, thậm chí xương của anh còn phát ra tiếng “lạo xạo” khó chịu mỗi khi di chuyển. "Từ lưng đến xương chậu của tôi đau kinh khủng. Bác sĩ nói lẽ ra đốt sống cổ của tôi phải cong hình chữ C, nhưng hiện tại chúng đã bị kéo thẳng. Cơ bắp của tôi rất tốt, nhưng do nhảy múa và tư thế không đúng nên đốt sống cổ số 5-6 đã bị vặn xoắn lại", Bi Rain từng nói về bệnh tình của mình.

Chia sẻ về nguyên nhân gặp chấn thương ở vùng thắt lưng và đốt sống cổ, Bi Rain cho biết anh từng tham gia ghi hình một bộ phim về quyền anh (boxing). Quá trình quay phim đòi hỏi anh phải vận động nhiều nhóm cơ ít sử dụng thường ngày, nhất là vùng eo và lưng. Sau khi hoàn tất ghi hình, các cơn đau ở eo và lưng xuất hiện và kéo dài suốt 5-6 tháng. Tuy nhiên, vì lịch trình concert đã ấn định và không thể hủy bỏ, nam diễn viên phải đến trung tâm vật lý trị liệu tại bệnh viện để điều trị tạm thời bằng liệu pháp sóng xung kích nhằm làm giãn cơ căng cứng, kịp chạy show.

Bi Rain tiết lộ bác sĩ từng cảnh báo rằng nếu không nhờ thể trạng tốt cùng hệ cơ bắp khỏe mạnh nâng đỡ, chân anh có thể đã bị tê liệt hoặc mất sức từ sớm. Vì vậy, anh được khuyến nghị cần nghỉ ngơi và điều trị chấn thương để ngăn tình trạng thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ và hẹp ống sống thắt lưng trở nên nghiêm trọng hơn.

Tài tử Ngôi Nhà Hạnh Phúc cho biết anh đã được chẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ C5-C6, hẹp ống sống thắt lưng L5-L6. Ảnh: X.

Kim Tae Hee - Bi Rain có cuộc hôn nhân hạnh phúc, khiến bao người ngưỡng mộ. Chuyện tình của 2 ngôi sao cũng là 1 trong những câu chuyện lãng mạn và bền vững nhất giới giải trí Hàn Quốc. Cả 2 quen nhau vào năm 2011 khi cùng tham gia 1 đoạn phim quảng cáo. Theo lời Bi Rain, chính sự giản dị và chuyên nghiệp của Kim Tae Hee đã khiến anh “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên”. Tuy nhiên, anh đã phải mất nhiều lần mời hẹn hò mới được cô chấp nhận.

Cặp đôi công khai hẹn hò vào năm 2013 và chính thức kết hôn vào năm 2017. Đám cưới của họ được tổ chức vô cùng đơn giản tại 1 nhà thờ, chỉ có sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. Chi phí cho đám cưới được tiết lộ là rất thấp, thể hiện sự coi trọng tình cảm hơn vật chất của cặp đôi.

Sau khi kết hôn, Kim Tae Hee - Bi Rain lần lượt chào đón 2 cô con gái xinh xắn. Họ có tổ ấm kín tiếng, hạnh phúc và luôn dành cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào trước công chúng. 2 ngôi sao được xem là cặp đôi quyền lực hàng đầu Kbiz, không chỉ bởi sự nghiệp thành công mà còn bởi câu chuyện tình yêu đẹp như mơ.

Bi Rain - Kim Tae Hee là cặp đôi vàng của showbiz. Ảnh: X.

Nguồn: Nate, Osen