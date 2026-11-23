Sáng 23/11, tờ Sports Chosun cho hay, Bi Rain vừa xuất hiện trên chương trình Please Take Care of My Refrigerator (đài JTBC) với tư cách khách mời. Tại đây, nam diễn viên kiêm ca sĩ đã có những chia sẻ đáng chú ý về cuộc hôn nhân với Kim Tae Hee. Trước ống kính, Bi Rain tự hào khoe về khả năng chăm lo nhà cửa của bản thân: “Thật ra có thể nói việc nhà là do tôi làm nhiều hơn. Chuyện nấu nướng cũng phần lớn do tôi đảm nhận. Trong tủ lạnh chia riêng ngăn do tôi quản lý và ngăn do vợ chuẩn bị”.

Tiếp đó, anh cởi mở chia sẻ lại lần bị bà xã Kim Tae Hee mắng cho 1 trận liên quan tới việc quản lý đồ ăn trong tủ lạnh: “Tôi đã bị mắng 1 trận đấy. Hóa ra có khá nhiều đồ trong tủ đã hết hạn sử dụng. Tôi định đưa cả những món đồ đó tới chương trình ngày hôm nay rồi còn bảo với bà xã rằng ‘Làm thế này thì mới vui nhộn được chứ’. Thế rồi vợ tôi liền ngăn lại, đồng thời còn mắng tôi 1 câu ‘Không thể để mọi người thấy hình ảnh như vậy được đâu’. Cô ấy mỗi lần đi đâu cũng hay kể chuyện về tôi mà chẳng hề kiêng nể gì hết. Tôi cũng định ‘trả đũa’ vợ 1 phen bằng cách trưng bày cho khán giả thấy những món đồ đã hết hạn trong tủ lạnh nhà mình, ai ngờ cô ấy đã dọn dẹp sạch sẽ chúng đi rồi”.

Bi Rain hồn nhiên chia sẻ chuyện bị vợ mắng. Ảnh: Naver

Ở phân đoạn sau của chương trình, Bi Rain đã khoe hết mọi ngóc ngách trong chiếc tủ lạnh mà vợ chồng anh đang sử dụng. Bên trong chất đầy các loại nguyên liệu nấu ăn, khiến dàn đầu bếp trong chương trình Please Take Care of My Refrigerator tỏ ra vô cùng thích thú. Đặc biệt, bên trong tủ lạnh có rất nhiều loại rau dùng để làm salad. Bi Rain giải thích: “Sáng mở mắt ra là nhất định phải ăn salad. Đây không phải thói quen của tôi mà là thói quen của vợ tôi”.

Cũng trong chương trình Please Take Care of My Refrigerator, Bi Rain đã chia sẻ cảm xúc của chính mình mỗi khi chứng kiến gương mặt thật của Kim Tae Hee lúc mới ngủ dậy. Theo lời Bi Rain, mỗi lần như vậy, anh đều trầm trồ tới độ không tin vào mắt mình: “Ngay cả khi mở mắt thức dậy vào buổi sáng, tôi cũng thấy xúc động tràn trề, thầm thấy ngạc nhiên rằng ‘ngay cả trong lúc này mà cô ấy vẫn đẹp thế nhỉ’. Tôi đã kết hôn với người mình yêu”.

Ngoài ra, nam ca sĩ còn hạnh phúc chia sẻ về hành trình cùng trưởng thành với 2 con: “Tôi là người đưa các con đi học. Ngày hội thể thao ở trường của con, tôi cũng nhất định tham gia. Và đã tham gia là quyết tâm phải thắng bằng mọi giá, thậm chí còn tổ chức họp bàn chiến thuật để mang chiến thắng về cho các con nữa”.

Những lời chia sẻ của Bi Rain về vợ con đã khiến cho dân tình không khỏi thích thú. Ảnh: Nate

Kim Tae Hee - Bi Rain có cuộc hôn nhân hạnh phúc, khiến bao người ngưỡng mộ. Chuyện tình của 2 ngôi sao cũng là 1 trong những câu chuyện lãng mạn và bền vững nhất làng giải trí Hàn Quốc. Cả 2 quen nhau vào năm 2011 khi cùng tham gia 1 đoạn phim quảng cáo. Theo lời Bi Rain, chính sự giản dị và chuyên nghiệp của Kim Tae Hee đã khiến anh “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên”. Tuy nhiên, anh đã phải mất nhiều lần mời hẹn hò mới được cô chấp nhận.

Cặp đôi công khai hẹn hò vào năm 2013 và chính thức kết hôn vào năm 2017. Đám cưới của họ được tổ chức vô cùng đơn giản tại 1 nhà thờ, chỉ có sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. Chi phí cho đám cưới được tiết lộ là rất thấp, thể hiện sự coi trọng tình cảm hơn vật chất của cặp đôi.

Sau khi kết hôn, Kim Tae Hee - Bi Rain lần lượt chào đón 2 cô con gái xinh xắn. Họ có tổ ấm kín tiếng, hạnh phúc và luôn dành cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào trước công chúng. 2 ngôi sao được xem là cặp đôi quyền lực hàng đầu Kbiz, không chỉ bởi sự nghiệp thành công mà còn bởi câu chuyện tình yêu đẹp như mơ.

Kim Tae Hee - Bi Rain có cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ. Ảnh: X