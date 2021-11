Bí quyết sống thọ thông qua bữa ăn của 90.000 người Nhật: Ăn ít 1 món, ăn nhiều 7 món

Như chúng ta đã biết, người Nhật Bản nổi tiếng sống thọ. Theo dữ liệu do Tổ chức Y tế Thế giới công bố, tuổi thọ trung bình của quốc gia này là 84 tuổi. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là tuổi thọ trung bình của họ vẫn tăng đều đặn. Theo số liệu do Bộ Lao động và Phúc lợi công bố hồi tháng 7, tuổi thọ trung bình của phụ nữ nước này đạt 87,74 tuổi và tuổi thọ trung bình của nam giới cũng tăng lên 81,64 tuổi.



Tại sao người Nhật sống lâu như vậy? Một nghiên cứu tại Đại học Tohoku, Nhật Bản, các nhà nghiên cứu đã điều tra dữ liệu về chế độ ăn uống của 90.000 người Nhật Bản trong khoảng thời gian 18,9 năm và phát hiện ra người Nhật "ăn ít 1 món, ăn nhiều 7 món".

Các nhà nghiên cứu đã thu thập tổng cộng 147 loại dữ liệu thực phẩm và biết được loại nào được ăn nhiều nhất, loại nào thường không được ăn. Cụ thể, có 7 loại thực phẩm thường được ăn và một loại thực phẩm không thường xuyên được ăn.

Ảnh minh họa

- 7 món hay ăn: cơm, súp miso, rong biển, rau xanh, cá, trà xanh, đồ ngâm chua.

- Ít ăn: Thịt đỏ.

Điều cần lưu ý, dưa chua ở Nhật Bản không chứa quá nhiều muối như các loại dưa chua truyền thống ở các nước khác, trong đó có Việt Nam.

Ngoài ra, người Nhật cũng rất đặc biệt chú ý về chế độ ăn uống của mình, thường ăn với lượng nhỏ và số lượng thực phẩm tiêu thụ rất đa dạng.

Nghiên cứu sâu hơn, các nhà nghiên cứu còn phát hiện ra rằng duy trì thói quen ăn uống nêu trên có thể giảm tỷ lệ mắc các bệnh tim mạch, đồng thời giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân tới 14%. Vì vậy, không có gì lạ khi Nhật Bản luôn đứng đầu danh sách về tuổi thọ.

Tại sao người Nhật thích ăn 7 loại thực phẩm trên?

1. Cơm

Ảnh minh họa

Người Nhật hiếm khi ăn cơm nóng và cơm của họ thường được để nguội hoặc để trong tủ lạnh trước khi ăn. Sau khi cơm được làm lạnh, cấu trúc của gạo sẽ thay đổi và hàm lượng tinh bột kháng sẽ tăng lên. Chất này không dễ tiêu hóa. Sau khi ăn, cảm giác no sẽ nhiều hơn một chút và không dễ bị đói. Ở một mức độ nhất định, nó có thể kiểm soát sự thèm ăn, và sau đó hạn chế lượng calo, giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

2. Cá

Chế độ ăn của Nhật bao gồm rất nhiều cá. Theo Cục Hải sản Quốc gia, Người Nhật tiêu thụ khoảng 55,7kg cá/người/năm (trong khi Mỹ ăn 24,2kg). Số liệu này đưa Nhật Bản lọt top 6 quốc gia tiêu thụ hải sản lớn nhất thế giới.

Chế độ ăn nhiều cá có thể giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim 36%. Đáng ngạc nhiên hơn, những người lớn tuổi có lượng axit béo omega 3 cao hơn, chủ yếu là do ăn lượng cá béo. Những người này cũng có tuổi thọ cao hơn 2,2 năm so với những người có mức độ omega 3 thấp hơn. Chế độ ăn nhiều cá béo cũng được chứng minh làm tăng cường tâm trạng, ngăn ngừa một số loại ung thư và viêm.

3. Rong biển

Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, Nhật Bản tiêu thụ khoảng 100.000 tấn rong biển mỗi năm. Mỗi chén rong biển chứa từ 2-9g protein, một số loại rong biển còn cung cấp kali nhiều hơn chuối. Ngoài ra thực phẩm này còn chứa lượng i-ốt tự nhiên hữu ích cho tuyến giáp. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard cũng kết luận rằng, rong biển cũng có thể điều chỉnh mức estrogen và estradiol có thể liên quan đến nguy cơ ung thư vú.

4. Súp và thực phẩm lên men

Bữa ăn của người Nhật được nấu theo nguyên tắc ichiju-sansai (một món súp, ba món chính), trong đó súp và thực phẩm lên men là không thể thiếu. Đặc biệt, súp miso nấu từ đậu nành lên men và nước dùng dashi giúp tăng cường vi khuẩn có lợi cho đường ruột, tốt cho hệ tiêu hóa khiến bữa ăn ngon hơn.

5. Trà xanh

Ảnh minh họa

Thói quen uống trà xanh mỗi ngày cũng là bí quyết giúp người dân ở xứ sở hoa anh đào sống lâu. Theo nghiên cứu trà xanh giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch lên tới 30%. Đây là một nét văn hóa ẩm thực không thể thiếu của người dân nơi đây. Thức uống này giúp detox cơ thể, tinh thần thoải mái và làm đẹp da. Người Nhật thường uống trà ở nhiệt độ vừa hoặc thấp vì uống trà quá nóng có thể làm tăng nguy cơ bị ung thư thực quản.

6. Trái cây và rau xanh

Trái cây và rau xanh được coi trọng nhờ tác dụng chống oxy hóa, làm đẹp da và là một phần quan trọng trong chế độ ăn kiêng của người Nhật. Nhiều loại trái cây có giá đắt đến khó tin, chuyện một chùm nho có giá khoảng 220 triệu đồng là không mấy lạ lẫm ở đất nước mặt trời mọc.

7. Dưa muối chua

Ảnh minh họa

Người Nhật dùng cám gạo để muối dưa. Là hỗn hợp lên men của cám gạo rang, muối, tảo bẹ (kombu) và các thành phần khác. Toàn bộ rau củ được khuấy đều trong hỗn hợp và ủ từ một ngày đến vài tháng. Kết quả cho ra loại dưa giòn, mặn và thơm, thường được rửa sạch và thái lát trước khi sử dụng. Loại dưa muối này chứa ít muối, giàu lactobacillus và được cho là giúp dễ tiêu hóa.

Nguồn: QQ