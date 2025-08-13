Diễn viên Ye Ji Won (52 tuổi) và mẹ cô (88 tuổi) cùng nhau tập luyện để duy trì sức khỏe và vóc dáng. Bí quyết trẻ đẹp đáng kinh ngạc của mẹ cô chính là sự kết hợp giữa vận động nhẹ nhàng, chế độ ăn uống lành mạnh và tinh thần lạc quan.

Trên trang mạng xã hội cá nhân, Ye Ji Won đăng tải hình ảnh và video tập luyện cùng mẹ kèm dòng trạng thái: "Đang tập thể dục cùng mẹ để nâng cao sức khỏe. Cả hai cùng tập luyện nhẹ nhàng, phù hợp với thể trạng của nhau nhưng vẫn duy trì đều đặn" .

Hình ảnh và video cho thấy Ye Ji Won dùng điện thoại ghi lại cảnh mẹ mình đang tập luyện. Mẹ của Ye Ji Won đang thực hiện các bài tập giãn cơ dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên tại một phòng tập kết hợp Pilates và gym. Ye Ji Won chia sẻ thêm: "Cùng nhau đổ mồ hôi, cùng nhau cười nói. Những khoảnh khắc thật quý giá ". Cô bày tỏ sự biết ơn khi được cùng mẹ tập luyện và duy trì sức khỏe.

Mẹ của Ye Ji Won, bà Oh Seung Hee sinh năm 1937. Bà từng gây sốt cộng đồng mạng với vẻ ngoài trẻ trung đáng kinh ngạc khi xuất hiện cùng con gái trong chương trình "Solora" của đài SBS Plus·E Channel vào tháng 5 vừa qua.

Ở tuổi U90, bà Oh Seung Hee vẫn giữ được mái tóc dày, dáng người thẳng, làn da căng mịn và nguồn năng lượng dồi dào.

Trong một cuộc phỏng vấn, bà Oh Seung Hee tiết lộ: "Buổi sáng tôi và con gái thường cùng nhau uống nước muối và nước ép trái cây gồm táo, cải xoăn, cà chua..." .

Về bí quyết trẻ đẹp của mẹ, Ye Ji Won cho biết: "Mẹ tôi được trời phú cho vẻ ngoài trẻ trung. Tôi là một diễn viên nên phải chú trọng giữ gìn sức khỏe nhưng có lẽ tôi cũng được thừa hưởng gen trẻ đẹp từ mẹ" .

Tuy nhiên, ngay cả khi sở hữu gen di truyền tốt, việc chăm sóc bản thân vẫn đóng vai trò quan trọng. Giống như mẹ của Ye Ji Won, việc duy trì tập luyện các bài tập giãn cơ và kết hợp nhiều hình thức vận động khác nhau là chìa khóa để có một cuộc sống khỏe mạnh và năng động khi về già.

Lợi ích của việc giãn cơ khi về già

Tuổi càng cao, cơ thể càng trở nên cứng nhắc do sự suy giảm tính linh hoạt và phạm vi vận động của khớp. Việc giãn cơ thường xuyên có thể làm chậm quá trình này, giúp các hoạt động hàng ngày trở nên dễ dàng hơn. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người duy trì được tính linh hoạt thường có sức khỏe tim mạch tốt hơn và tuổi thọ cao hơn.

Việc giãn cơ giúp cải thiện lưu thông máu, giảm đau cứng khớp và cơ bắp. Đặc biệt, giãn cơ còn hỗ trợ điều trị các cơn đau mãn tính như đau lưng và viêm khớp. Ngoài ra, giãn cơ còn giúp cải thiện khả năng giữ thăng bằng và tăng cường sức mạnh cơ bắp, từ đó giảm nguy cơ té ngã và chấn thương. Các bài tập như Pilates, tập trung vào phần cơ cốt lõi và giữ thăng bằng, rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa té ngã và cải thiện tư thế.

Giãn cơ cũng kích thích sản sinh serotonin, giúp giảm căng thẳng, lo âu, trầm cảm và cải thiện tâm trạng. Thực hiện các bài tập giãn cơ trước khi đi ngủ còn giúp cải thiện tuần hoàn máu, giảm căng cơ và nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Các bài tập được khuyến nghị cho người cao tuổi (trên 70 tuổi)

- Đi bộ kết hợp giãn cơ: Khởi động bằng cách đi bộ nhẹ nhàng hoặc vận động tại chỗ kết hợp với các bài tập giãn cơ sẽ giúp duy trì sự linh hoạt của khớp và cải thiện tuần hoàn máu toàn thân.

- Yoga trên ghế: Đây là hình thức Yoga nhẹ nhàng, có thể thực hiện khi ngồi trên ghế, giúp tăng cường sự linh hoạt, khả năng giữ thăng bằng và ổn định tinh thần.

- Thể dục nhịp điệu dưới nước: Hình thức tập luyện này giúp giảm áp lực lên khớp, đồng thời vẫn mang lại hiệu quả của bài tập kháng lực, tăng cường sức bền và vận động toàn bộ cơ bắp.

- Bài tập kháng lực: Đây là những bài tập yêu cầu cơ bắp phải hoạt động để chống lại một lực cản nhất định, ví dụ như trọng lượng cơ thể trong các bài tập chống đẩy hoặc squat, tạ đơn, tạ đòn hoặc dây kháng lực. Các bài tập này giúp làm chậm quá trình mất cơ, duy trì khả năng giữ thăng bằng và thực hiện các hoạt động hàng ngày.

- Pilates: Pilates là phương pháp tập luyện tập trung vào việc tăng cường sức mạnh cơ cốt lõi và khả năng giữ thăng bằng, giúp giảm nguy cơ té ngã, cải thiện tư thế và giúp khớp vận động linh hoạt hơn.