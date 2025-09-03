Không chỉ nổi bật trong vai trò thành viên Hoàng gia, Vương phi Sophie (60 tuổi) còn luôn được nhắc đến như một trong những biểu tượng phong cách thanh lịch ở tuổi trung niên. Xuất hiện tại Balmoral trong kỳ nghỉ cuối tuần vừa qua cùng Thân vương Edward và Vương nữ Anne, bà lựa chọn chiếc váy xanh Beulah London - thiết kế từng được diện trong sự kiện Trooping the Colour hồi tháng 6.





Với phái đẹp ngoài 50, vẻ rạng rỡ của Vương phi Sophie là minh chứng rằng chỉ cần biết chọn trang phục khéo léo, tuổi tác không hề giới hạn sự thanh lịch. Và điều tuyệt vời là: Bạn có thể sở hữu phong cách ấy mà không cần chi số tiền “hoàng gia”. Nhiều thương hiệu bình dân đang tung ra các mẫu đầm xanh dáng midi tương tự, vừa sang trọng vừa dễ mặc.





Đầm xanh Nobody’s Child trẻ trung và thanh thoát

Một trong những lựa chọn được nhiều phụ nữ yêu thích chính là thiết kế midi cotton của Nobody’s Child, hiện đang giảm giá 39%, chỉ còn khoảng 52 bảng Anh. Dù sắc xanh tươi sáng hơn bản gốc của Vương phi Sophie, nhưng kiểu dáng thì rất gần gũi: Hàng khuy chạy dọc phía trước, tay phồng nhẹ và chân váy chữ A thoải mái. Mẫu váy này còn có nhiều màu khác như xanh navy cổ điển, giúp phụ nữ trung niên dễ dàng chọn gam phù hợp với phong cách riêng.

Ảnh: Nobody's child dress

Đầm Finery London sang trọng nhưng vẫn mềm mại

Nếu bạn yêu thích sự tinh tế và đa dạng, Finery London mang đến lựa chọn từ chất liệu 100% cotton. Váy midi dáng cài khuy, thắt eo gọn gàng và tay áo cách điệu, tạo cảm giác vừa đứng đắn vừa mềm mại. Phù hợp cho cả buổi sáng đi làm lẫn buổi tối đi tiệc, váy có nhiều size từ 8 đến 24, giúp mọi vóc dáng đều có thể tự tin. Giá chỉ 34,3 bảng Anh - một mức quá hợp lý để đầu tư cho sự thanh lịch bền vững.

Ảnh: New Look

Đầm Apricot Green nữ tính và dễ ứng dụng

Một lựa chọn khác là đầm xanh ngọc lục bảo của New Look mang đậm tinh thần thanh lịch mà Vương phi Sophie từng thể hiện. Thiết kế dáng midi, cài khuy phía trước, thắt eo bằng dây đai, kết hợp tay áo xòe nhẹ tạo sự bay bổng. Chất liệu vải nhẹ, thoáng, dễ mặc trong cả tiết trời giao mùa. Đặc biệt, váy rất linh hoạt: Ban ngày có thể phối cùng giày bệt hoặc giày cao gót, buổi tối chỉ cần thêm boots cao cổ là đã sẵn sàng cho một buổi tiệc sang trọng. Giá khoảng 39 bảng Anh - một khoản đầu tư xứng đáng.

Ảnh: New Look

Gợi ý phối đồ cho phụ nữ trung niên

- Kết hợp phụ kiện tinh giản: Một đôi khuyên tai ngọc trai nhỏ hoặc vòng cổ mảnh là đủ để tôn lên vẻ thanh lịch.

- Chọn giày phù hợp: Giày cao gót thấp hoặc giày slingback sẽ giúp đôi chân thon gọn, tôn dáng midi.

- Thêm một chiếc áo khoác nhẹ: Blazer hoặc cardigan mỏng màu trung tính sẽ giúp bộ váy xanh trở nên sang trọng hơn trong tiết trời se lạnh.

Thanh lịch, tiết kiệm và dễ ứng dụng - những mẫu váy xanh dáng midi này chính là gợi ý tuyệt vời để phụ nữ trung niên “trẻ hóa” phong cách, đồng thời học hỏi sự tinh tế từ Vương phi Sophie. Với vài lựa chọn thông minh, bất cứ ai cũng có thể trở thành phiên bản sang trọng của chính mình.