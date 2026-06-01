Nước dừa mang lại những lợi ích gì?

Theo Healthline , nước dừa là thức uống tự nhiên chứa nhiều chất điện giải và khoáng chất, giúp bổ sung nước cho cơ thể trong những ngày nắng nóng.

Hỗ trợ cơ thể duy trì đủ nước

Nước dừa chứa chủ yếu là nước cùng một lượng nhỏ khoáng chất như kali, magie, canxi và phốt pho. Nhờ đó, đây là thức uống được nhiều người lựa chọn để giải khát và bù nước sau khi vận động hoặc hoạt động ngoài trời.

Nước dừa là lựa chọn giàu dưỡng chất giúp bổ sung nước cho cơ thể vào những ngày nắng nóng (Ảnh: Shutterstock)

Có lợi cho hoạt động tiêu hóa

Cơ thể được cung cấp đủ nước sẽ giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Nước dừa có thể góp phần làm giảm cảm giác khó chịu do thiếu nước và hỗ trợ duy trì chức năng tiêu hóa bình thường.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Nước dừa chứa khá nhiều kali - khoáng chất có vai trò cân bằng lượng natri trong cơ thể. Việc bổ sung đủ kali có thể giúp duy trì huyết áp ổn định và hỗ trợ hoạt động của hệ tuần hoàn.

Góp phần duy trì làn da khỏe mạnh

Ngoài khoáng chất tự nhiên, nước dừa còn chứa một số hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa. Bên cạnh đó, việc duy trì đủ nước cho cơ thể cũng giúp hạn chế tình trạng khô da và hỗ trợ làn da khỏe mạnh hơn.

Uống nước dừa thay nước lọc được không?

Trong những ngày nắng nóng gay gắt, nước dừa trở thành thức uống được nhiều gia đình lựa chọn nhờ vị ngọt thanh tự nhiên và hàm lượng khoáng chất dồi dào. Thậm chí, một số người còn duy trì thói quen sử dụng nước dừa thay cho một phần lượng nước lọc hằng ngày.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nước dừa không phải lúc nào cũng phù hợp để sử dụng với số lượng lớn hoặc thay thế hoàn toàn nước lọc trong chế độ sinh hoạt hằng ngày.

Dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, việc uống quá nhiều nước dừa có thể không phù hợp với một số người, đặc biệt là những người mắc bệnh thận, huyết áp hoặc rối loạn điện giải.

Ngoài ra, nước dừa chứa lượng kali tương đối cao cùng carbohydrate tự nhiên, vì vậy người dùng nên sử dụng với mức độ vừa phải. Lượng uống phù hợp ở mỗi người có thể khác nhau tùy thuộc vào thể trạng, chế độ ăn uống và mức độ vận động.

Việc sử dụng điều độ sẽ giúp cơ thể tận dụng được những lợi ích từ nước dừa mà vẫn đảm bảo cân bằng dinh dưỡng và sức khỏe.