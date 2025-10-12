2 Ngày 1 Đêm có flop không?

Sau vài tập đầu tiên của 2 Ngày 1 Đêm mùa 4 lên sóng, mạng xã hội bắt đầu xuất hiện những ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng chương trình đang đuối sức, thiếu sự bứt phá so với ba mùa trước, thậm chí có người dùng từ "flop" (có thể hiểu là thất bại, tụt dốc hoặc không thành công như mong đợi) để miêu tả hiệu ứng hiện tại của 2 Ngày 1 Đêm. Tuy nhiên, song song với những ý kiến này thì một bộ phận cư dân mạng cho rằng 2 Ngày 1 Đêm vẫn đang làm tốt vai trò giải trí và lan toả giá trị văn hoá như định hướng ban đầu.

Giữa lúc tranh cãi nổ ra, fanpage chính thức của chương trình và dàn cast gồm Lê Dương Bảo Lâm – Cris Phan đã có động thái phản hồi gây chú ý. Trên fanpage chính thức, 2 Ngày 1 Đêm Vietnam bất ngờ đăng tải một bài viết biến từ "flop" thành "Forever Love One Passion" (Mãi mãi là một đam mê) bằng cách chơi chữ đầy hài hước khiến cộng đồng mạng thích thú. Bài viết này có nội dung đáp trả những bàn tán tiêu cực, khẳng định chương trình vẫn đang lan toả năng lượng tích cực từ Bắc vào Nam, âm thầm mang lại những giá trị thật và trở thành "món ăn tinh thần" của khán giả.

Chưa dừng lại tại đó, bên dưới bài viết trên, Cris Phan cũng phản hồi dí dỏm và khéo khoe thành tích tập mới: " Flop quá thì nhắc tên anh vào. Chứ đừng như cụ Sinh, suốt ngày cứ joke về... củ su hào. Suốt ngày ảnh cứ, tặng em con chim. Nhưng 6 tụi anh cứ tặng khán giả... con tim. Làm mùa này mùa thứ 6 rồi mà cứ bảo là không chịu yêu. À... tập 81 vừa đạt tới... 9,5 triệu views".

Không kém cạnh, Lê Dương Bảo Lâm cũng có màn đáp trả, nam diễn viên đặt câu hỏi ngược với khán giả: "Cho Diễm hỏi mọi người coi, 2 Ngày 1 Đêm mọi người còn thấy mắc cười không?".

Sau loạt phản hồi trên, làn sóng chê 2 Ngày 1 Đêm "flop" có vẻ đã hạ nhiệt. Thay vì phản ứng gay gắt, ê-kíp chọn cách khéo léo, vừa bảo vệ chương trình, vừa khiến khán giả thêm yêu mến. Có thể thấy, dù bị bàn tán thế nào, 2 Ngày 1 Đêm vẫn chứng minh sức sống mạnh mẽ, là một trong những show giải trí được yêu thích và bàn luận sôi nổi nhất hiện nay. Trong bảng xếp hạng những show có sức ảnh hưởng được đo lường trong khoảng thời gian từ 29/9 - 5/10 thì 2 ngày 1 đêm xếp vị trí thứ 2, sau Anh Trai Say Hi.

Trên thực tế, 2 Ngày 1 Đêm vẫn đang nằm trong nhóm gameshow có lượng người xem cao và ổn định nhất Việt Nam suốt nhiều năm qua. Mỗi tập phát sóng đều thu hút trung bình từ 7–10 triệu lượt xem trên YouTube, con số mà hiếm chương trình truyền hình nào duy trì được. Trên các nền tảng mạng xã hội, những khoảnh khắc hài hước của dàn cast cũng liên tục lọt top trending, tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Trong bảng xếp hạng gần nhất của Kompa, 2 Ngày 1 Đêm giữ vị trí thứ 2 trong số các chương trình có tương tác cao tuần qua

Bước sang mùa thứ tư, chương trình tiếp tục giữ vững đội hình sáu thành viên quen thuộc gồm Trường Giang, Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và HIEUTHUHAI. Mỗi người mang đến một màu sắc khác biệt nhưng khi kết hợp lại, họ tạo nên "chất keo" đặc trưng, vừa hài hước, vừa chân thành, khiến khán giả cảm giác như đang xem những người bạn thân cùng rong ruổi khắp Việt Nam. Sự duyên dáng, tự nhiên và phản ứng linh hoạt của các thành viên cũng là điểm thú vị khiến người xem gắn bó suốt nhiều mùa liên tiếp.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố giải trí, 2 Ngày 1 Đêm còn được khen ngợi nhờ tinh thần nhân văn và quảng bá văn hóa vùng miền. Mỗi tập phát sóng là một hành trình khám phá, đưa khán giả đến những địa điểm mới lạ từ vùng núi phía Bắc, miền Trung đến miền Tây sông nước. Cách ê-kíp lồng ghép những trò chơi dân gian, món ăn địa phương, câu chuyện đời sống của người dân đã khiến show không chỉ là chuyến đi của sáu nghệ sĩ, mà còn là hành trình lan tỏa niềm tự hào Việt Nam.

