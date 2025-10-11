Ekip 2 Ngày 1 Đêm mùa 4 bị chính dàn cast nhận xét: Không có thẩm mỹ và thiếu kiến thức về con người

Tiếp tục hành trình khám phá xứ dừa Bến Tre, dàn cast 2 Ngày 1 Đêm mùa 4 cùng hai khách mời xinh đẹp Quỳnh Anh Shyn và Kaity Nguyễn đã có một ngày ghi hình đầy tiếng cười với loạt thử thách mang đậm màu sắc miền Tây: từ “Buổi tiệc dừa”, cuộc thi “Sắc đẹp xứ dừa” cho đến phần trổ tài làm món ăn đặc sản địa phương.

Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở những pha “tấu hài” thường thấy, tập phát sóng lần này còn khiến khán giả thích thú bởi màn “khẩu chiến” cực gắt giữa dàn cast và ekip sản xuất.

Dàn cast tố ekip không có thẩm mỹ và kiến thức

Khi ekip thông báo về việc đội nào giành chiến thắng trong thử thách của chương trình ngoài việc nhận thêm món ăn ngon sẽ nhận được thêm “hint” về đuông dừa đang ẩn nấp trong 2 đội, tuy nhiên dàn cast đề xuất đổi sang món ăn ngon bởi trong quá trình giao lưu, cả 2 team đã biết đuông dừa là ai.

Dàn cast phản đối ekip là người chấm điểm cho các phần thi

"Đặc sản" dựng truyện của dàn cast quay trở lại khi Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ chất vấn cách chấm điểm trong phần thử thách. Đại diện ekip khẳng định kết quả sẽ do chính ê-kíp chương trình chấm. Điều này lập tức khiến Dương Lâm và Kiều Minh Tuấn phản đối dữ dội, cho rằng ekip “thẩm mỹ không có, kiến thức về con người cũng không có”.

Màn đối đáp hài hước này khiến cả trường quay bật cười, còn anh cả Trường Giang phải đứng ra “giảng hòa”, nhấn mạnh rằng đây chỉ là cuộc thi mang tính vui nhộn trong khuôn khổ chương trình, không đại diện cho bất kỳ tổ chức nào của xứ dừa nên việc ekip chấm điểm là hoàn toàn hợp lý.

HIEUTHUHAI đổi vai, về làm dâu xứ dừa

Khác với các mùa trước đó khi Lê Dương Bảo Lâm vào vai con dâu của mẹ HIEUTHUHAI, trong tập này, Dương Lâm ngay lập tức đổi vai cho HIEUTHUHAI về làm con dâu nhà mình.

Khoảnh khắc đáng yêu của em Út 2 Ngày 1 Đêm

Khi Kiều Minh Tuấn hướng dẫn em Út cách nhặt rau, Thu Diễm trong vai “chị dâu cả” ân cần dạy bảo em dâu út HIEUTHUHAI “làm đi, gia đình hiền lắm không sao đâu, ngày đầu ra mắt hiền ngại ngại chứ mốt về đây sống chan hòa, cha mẹ đều thương”, khiến em Út ngỡ ngàng “em á hả, không biết đang trong vai gì, nam hay nữ không á” khiến 2 đàn anh bật cười.

HIEUTHUHAI ngày đầu "làm dâu" với bài học nhặt rau

Tình bạn sứt mẻ, Dương Lâm nghi ngờ Kiều Minh Tuấn

Trong quá trình thực hiện thử thách, khi cả HIEUTHUHAI và Kaity Nguyễn đều hăng say tìm ra các ý tưởng để giành chiến thắng cho cả đội thì Dương Lâm phát hiện Kiều Minh Tuấn không làm gì.

Dù chú Sáu biện minh mình không biết làm gì, nhiệm vụ của mình là thuyết trình thì những người khác phải thực hiện làm sản phẩm. Tuy nhiên những lời lẽ đó không đủ sức thuyết phục, ngay lập tức Dương Lâm đặt ra hàng loạt chất vấn “anh là địch đúng không”.

Những trò chơi thú vị cùng các khoảnh khắc hài hước của dàn cast 2 Ngày 1 Đêm tại chặng Bến Tre sẽ tiếp tục lên sóng trong tập 84, phát sóng vào Chủ Nhật, ngày 12/10/2025.