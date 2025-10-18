Sáng 18/10, truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) đồng loạt đưa tin Từ Hy Đệ tiết lộ cô luôn mang theo một phần của Từ Hy Viên bên mình.

Sau khi cùng Patrick nhận giải “Người dẫn chương trình giải trí xuất sắc nhất” tại lễ trao giải Kim Chung lần thứ 60 với chương trình Miss Not Xidi, Tiểu S nghẹn ngào chia sẻ trong hậu trường rằng trên cổ cô là chiếc dây chuyền đựng tro cốt của chị gái, do Koo Jun Yup - chồng của Đại S - thiết kế.

Từ Hy Đệ xúc động khi được vinh danh tại lễ trao giải Kim Chung lần thứ 60.

Theo Apple Daily , thiết kế này gồm 7 sợi dây chuyền, được Koo Jun Yup làm riêng để gửi tặng cho những người bạn thân thiết nhất của Hy Viên khi còn sống. Từ Hy Đệ giữ cho mình một sợi phiên bản đá mã não đen. Sáu phiên bản màu bạc được gửi cho Hy Nhàn - chị cả của hai chị em họ Từ, Phạm Vĩ Kỳ, Phạm Hiểu Huyên, Ngô Bồi Từ, A Nhã và A Như.

A Như là người duy nhất trong nhóm không thuộc giới giải trí, có mối quan hệ thân thiết đặc biệt với hai chị em họ Từ. Cô sống tại khu căn hộ cao cấp Đế Bảo, cũng là hàng xóm lâu năm của Tiểu S. Tiểu S thường xuyên sang nhà bạn ở, thậm chí từng bị phóng viên bắt gặp mặc nguyên đồ ngủ của A Như ra ngoài.

Trả lời phỏng vấn sau buổi lễ, Tiểu S xúc động: “Chị ấy cũng đến đây tối nay. Tôi đang đeo trên người phần tro cốt của chị. Cảm ơn chị đã phù hộ cho em”.

Cô kể rằng năm 2024 từng rất kỳ vọng vào giải thưởng nhưng không thắng, năm nay cô tự nhủ “đừng quá mong đợi”, không ngờ lại được xướng tên.

Không chỉ vậy, Hy Đệ còn xăm chữ “Viên” - tên thật của Đại S - ở sau gáy, như một cách ghi dấu tình chị em khắc cốt ghi tâm. Hình xăm này do Phạm Hiểu Huyên thực hiện giúp cô. Trong ảnh chia sẻ lên trang cá nhân, Tiểu S quay lưng để lộ hình xăm nhỏ cùng sợi dây chuyền đen trên cổ, biểu tượng của nỗi nhớ và tình yêu thương vô hạn dành cho người chị đã khuất.

Cận cảnh vòng cổ chứa tro cốt Từ Hy Viên và hình xăm chữ "Viên" sau lưng Từ Hy Đệ.

Khoảnh khắc ấy khiến người hâm mộ không khỏi xúc động. Nhiều bình luận để lại: “Cảm động quá, Từ Hy Đệ thực sự không quên chị mình dù chỉ một ngày”, “Tình chị em giữa họ thật đẹp và sâu đậm”…

Cô cũng cho biết Koo Jun Yup vẫn luôn nhớ thương vợ, mỗi ngày đều đến thăm và tự tay vẽ một bức chân dung của Đại S, khiến khắp nhà đều tràn ngập hình ảnh của cô. Tiểu S xúc động nói: “Tôi nghĩ chắc anh rể có thể tổ chức buổi triển lãm toàn tranh vẽ chị ấy”.

Khi được hỏi về tin đồn Koo Jun Yup muốn mua nhà ở Kim Bảo Sơn - nơi đặt tro cốt của Đại S, Tiểu S phủ nhận: “Hoàn toàn không có chuyện đó”.

Từ Hy Viên qua đời ở tuổi 48.

Theo chia sẻ của bạn bè thân thiết, tâm lý Từ Hy Đệ hiện mới chỉ “phục hồi khoảng 60-70%”, và cô có thể sẽ đợi đến sau giỗ đầu của Từ Hy Viên vào tháng 2 năm 2026 mới chính thức trở lại với công việc dẫn chương trình.

Đầu tháng 2/2025, Từ Hy Viên qua đời ở tuổi 48 khiến cả showbiz châu Á chấn động. Nguyên nhân cô mất vì bị virus cúm A xâm nhập vào hệ thống phòng vệ đường hô hấp. Sinh thời, Hy Viên là diễn viên nổi tiếng, có nhiều bộ phim đình đám như Vườn sao băng, Thiến nữ u hồn, Chiến thần, Bong bóng mùa hè ...