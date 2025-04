Trao đổi với PV Báo điện tử VTC News, đại diện Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, với những vụ việc nhân viên y tế bị cản trở, hành hung, gây khó khăn trong quá trình thực hiện chuyên môn, Cục sẽ sớm có văn bản chỉ đạo rà soát quy trình, đồng thời yêu cầu ngành y tế địa phương chủ động phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật điều tra làm rõ vụ việc, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tập trung các giải pháp để ngăn chặn, hạn chế tối đa các trường hợp mất an ninh trật tự, trong đó có thiết lập hệ thống giám sát và cảnh báo nguy cơ gây mất an ninh, trật tự.